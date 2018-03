Rol de Lagos en proceso doctrinario abre debate interno en el PPD

Algunos dirigentes cuestionaron la posibilidad de que el ex mandatario asuma un papel relevante en la reflexión del partido y apuntaron a la necesidad de “renovación” de liderazgos.

Debate generó al interior del PPD el rol que podría jugar el ex presidente Ricardo Lagos en el proceso doctrinario que inició la colectividad con miras a enfrentar la situación de crisis en la que quedó el partido tras los comicios parlamentarios, en los que pasó de 15 a ocho diputados.

Fueron algunos integrantes de la comisión estratégica que se mandató para coordinar el congreso ideológico con el que culminará el proceso quienes advirtieron en un encuentro privado la necesidad de que el ex mandatario y fundador del partido participe activamente en el “rearme” del PPD.

El tema fue abordado en una cena de camaradería en la casa de Julián Goñi -miembro de la comisión política del PPD-, al que, además, asistieron el presidente del partido, Gonzalo Navarrete; el vicepresidente, Óscar Santelices; el coordinador de la comisión estratégica, Víctor Barrueto, y el miembro de la comisión política y director ejecutivo de la Fundación por la Democracia, René Jofré, entre otros. Esto, luego que el ex mandatario se restara de dos instancias partidarias clave para la colectividad, como la directiva nacional ampliada y el consejo nacional del PPD.

Fue en ese contexto que diversos dirigentes de la colectividad aseguraron que si bien el aporte del ex candidato presidencial del partido es importante, también lo es la presencia de nuevos liderazgos.

El diputado Tucapel Jiménez sostuvo que “entiendo el rol que jugó Ricardo Lagos, y esa trayectoria se respeta, pero me parece que lo que necesita el PPD es renovación, desde su nombre hasta sus figuras; lo otro es no entender nada”. En la misma línea, el diputado y candidato a la presidencia del PPD Marco Antonio Núñez señaló que “el consejo de Ricardo Lagos siempre será relevante”, aunque agregó que en esta nueva etapa la colectividad también “requiere de nuevos liderazgos y, sobre todo, de renovación”.

El ex ministro y miembro de la comisión estratégica Francisco Vidal, en tanto, se mostró partidario de que el ex presidente juegue un rol, aunque acotado, en el debate partidario.

“Lagos sería un apoyo y una ayuda importante, sobre todo en la definición sustantiva de la posición del PPD en la sociedad chilena y su política de alianzas”, sostuvo. Y agregó: “Hay que pedirle colaboración y ayuda por su historia con el partido, pero tampoco involucrarlo en ninguna cosa más concreta”.

Más crítico fue el ex presidente de las Juventudes del PPD, Farid Seleme, quien comentó a través de Twitter que, “sin duda, Ricardo Lagos puede y debe alumbrar el debate de ideas de la centroizquierda, pero que el PPD ponga el foco en él para resolver su crisis y no en las nuevas generaciones es otra muestra de lo perdida que está la brújula de algunos en el partido”.

Por su parte, el senador y ex timonel Jaime Quintana señaló que “la crisis del PPD no es distinta a las que viven otros partidos, lo importante es que los partidos se den cuenta de que tienen un problema y lo enfrenten. Y para enfrentarlo, por supuesto que hay que recurrir a todo su activo, y dentro de ese activo están referentes tan importantes para nosotros como nuestro fundador: el ex presidente Ricardo Lagos Escobar. Nadie debiera restarse de este proceso”.