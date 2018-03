UDI acusa intento de la fiscalía por transformar a la política en una “actividad delictual”

“Los fiscales empezaron a generar toda una corriente de opinión que señalaba que esto era delito y quedó demostrado que no, lo que no significa que haya estado bien, pero una cosa es una falta y otra es transformar a la política en una actividad delictual”.

Con esas palabras la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, reaccionó al pronto cierre de las causas por financiamiento irregular de la política, que desde hace tres años enfrentan distintos personeros.

Ayer Reportajes reveló que el Ministerio Público ya comenzó a trabajar en el término -en los próximos meses- de la serie de investigaciones que se iniciaron contra políticos de todos los sectores por aportes irregulares de campañas en el marco de los casos Penta y SQM. Según señalaron fuentes de la fiscalía, la minoría de las causas terminarán en juicios abreviados -como las del senador Fulvio Rossi y del ex subsecretario Pablo Wagner-, pero para la mayoría se contemplan salidas alternativas como suspensión condicional y decisiones de no perseverar. Tal será el caso de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, si es que el SII no se querella. En tanto, otros como Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Jorge Pizarro, entre otros, verán suspendidas sus causas.

A fines de enero el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dio término al proceso contra el senador UDI Iván Moreira al aceptar una salida alternativa, previo pago de $ 35 millones al Fisco.

Respecto a los próximos cierres del caso, Van Rysselberghe destacó que “me parece que era lo que se veía venir, de un comienzo dijimos que acá sólo hubo una falta”.

Críticas a la fiscalía

Personeros oficialistas y de la oposición, en tanto, destacaron que se abra una nueva etapa, aunque la imagen de la política haya sido dañada.

El timonel del PPD, Gonzalo Navarrete, señaló que “debe quedar clara la responsabilidad de cada uno. Teniendo una verdad judicial se puede empezar a reconstruir la confianza”.

En ese mismo sentido el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó que se debe “construir una buena política hacia el futuro considerando los errores que se cometieron en el pasado”. Mientras que el secretario general de ese partido, Andrés Molina, agregó que “nos queda una sensación de que faltó un reconocimiento explícito de sectores políticos que optaron por la negación y la mentira y de ciertas instituciones que habrían actuado de manera parcial con algunos implicados y dejando a otros sin ninguna afectación”.

Las críticas a las decisiones del Ministerio Público vinieron desde el PC y el Frente Amplio.

El diputado PC Hugo Gutiérrez señaló que los fiscales le han “restado eficacia a la persecución penal de la corrupción. En buena cuenta ganó la política, perdió el derecho”.

“La luz de esperanza que vio Chile al inicio de estas investigaciones se empieza a apagar hoy”, en tanto, fue la conclusión del presidente de RD, Rodrigo Echecopar, quien criticó a la fiscalía por, a su juicio, confirmar que hay dos tipos de justicia: “una para la mayoría de los chilenos, y otra, para quienes se acostumbraron a estar con las riendas del poder”.

El diputado y líder del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, por su parte, dijo que el futuro cierre de las investigaciones de financiamiento irregular de las campañas era una “pésima señal”. “Se asume tácitamente que la corrupción no es tan grave y supone un gran alivio para quienes hicieron de la política una empresa personal en donde cualquier práctica es válida para mantenerse en el poder”, remató.