UDI apunta a Intendencia Metropolitana: “Nos gustaría”

“Sí, nos gustaría por supuesto contar con esa intendencia (Metropolitana)”, señaló el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, al ser consultado por La Tercera TV sobre sus expectativas respecto a la designación de intendentes que debe hacer el presidente electo, Sebastián Piñera.

“Nosotros tenemos que reforzar la Región Metropolitana, perdimos los dos senadores en la última parlamentaria y eso repercutió en el resultado electoral que vino después”, explicó, subrayando la importancia territorial del cargo con miras a futuras elecciones.

“Para nosotros es importante recuperar la senatorial de acá y en ese sentido el trabajo que podemos hacer en ‘la metro’ con las autoridades, con los parlamentarios, alcaldes, el día de mañana un intendente es importante”, agregó.

En el oficialismo aseguran que la carta que han postulado para la Intendencia Metropolitana es el ex alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza. Aunque no existe certeza de que el ex edil quiera asumir un cargo de esas características, en la UDI aseguran que ante un llamado de Piñera es difícil que De la Maza diga que no.