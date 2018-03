UDI recalca que tema no está en programa de gobierno

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, desde 2013, cuando se presentó la moción parlamentaria sobre la creación de una ley de identidad de género, ha mostrado su desacuerdo al respecto como senadora. “El proyecto es muy malo”, ha recalcado, incluso esta semana.

En todo caso, la parlamentaria ha dicho que estaría dispuesta a votar a favor en caso de que se hagan correcciones. La senadora se ha manifestado en contra de varios puntos, pero principalmente con que se provoque un cambio de sexo registral en menores de edad.

Ayer, luego de las declaraciones del presidente electo Sebastián Piñera, en canal 13, Van Rysselberghe aseveró que este proyecto no ha avanzado porque “tiene mucho ideologismo”. De ese modo, señaló que, personalmente, como parlamentaria, está dispuesta a avanzar. “Esa es una posición bastante generalizada en el Senado”, añadió. De todos modos, la ex intendenta precisó que no sabe si exista voluntad para esas correcciones en la comisión mixta, que se debe conformar la próxima semana.

“Para resolver el problema de las personas con disforia de género no era necesario hacer una ley, perfectamente se podía facilitar a través de un proceso administrativo”, dijo.

Consultada específicamente sobre los dichos del presidente electo en torno a que el tema de identidad de género estaría incluido en su programa de gobierno, la senadora respondió: “Ese tema no está en el programa de gobierno (de Piñera). Lo que sí existe es una moción parlamentaria que está en el último trámite legislativo, pero es un proyecto malo, lo he dicho en varias oportunidades”.

Finalmente, respecto de si este tema podría marcar la primera semana del gobierno de centroderecha, la senadora aseveró que “tal vez sea un tema coyuntural, pero la energía del gobierno tiene que estar en los temas por los cuales lo eligieron como presidente tales como creación de empleo… No sé si sea la mejor decisión concentrarse en en este tema, que es importante para algunas personas, pero que es absolutamente minoritario”.