¿Cómo votaron los ministros de la Suprema el rechazo al desafuero de Fulvio Rossi?

No hubo cambio de criterio del máximo tribunal en los casos de platas políticas, sino un cambio en las mayorías que se produjo por la inhabilitación de una jueza, la ausencia de un magistrado y el voto de una ministra que no estuvo en el desafuero del senador Iván Moreira.

El próximo miércoles los ministros de la Corte Suprema que revisaron la petición de desafuero de la Fiscalía contra del senador Fulvio Rossi investigado en el caso SQM darán a conocer los fundamentos del fallo en el que rechazaron hoy quitar la prerrogativa del parlamentario para que el Ministerio Público lo pudiera formalizar como facilitador de boletas falsas.

Fulvio Rossi corrió distinta suerte a la del senador Iván Moreira quien sí fue desaforado por hechos similares en el denominado caso Penta. A ambos se les investigó bajo la figura imputable a los políticos que es la de facilitador de documentos tributarios falsos a cambio de aportes a sus campañas. Cabe señalar que pese a haber sido desaforado, el parlamentario UDI fue suspendido condicionalmente del caso.

El fallo de hoy fue una votación idéntica a la del desafuero de Moreira, 9 votos contra 8, pero esta vez la mayoría estuvo por rechazar la petición de desafuero de la Fiscalía. ¿Por qué el máximo tribunal del país cambió de parecer? Lo cierto es que no hubo un cambio de criterio, sino una modificación en las mayorías del pleno de hoy que se produjo por una ausencia y la comparecencia a la vista del caso de una jueza que no estuvo la vez pasada.

La balanza se desequilibró hacia el rechazo del desafuero porque hoy no estuvo presente el ministro Sergio Muñoz quien la vez pasada votó por desaforar. A su vez hoy sí concurrió al pleno la ministra María Eugenia Sandoval quien no estuvo en el fallo de Moreira. Su decisión hoy fue rechazar el desafuero del senador Fulvio Rossi.

En total estuvieron presentes hoy 18 ministros, pero la ministra Gloria Ana Chevesich decidió inhabilitarse porque su pareja, el ministro Carlos Gajardo, había participado del voto en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al desafuero.

El resto de los ministros presentes en la sentencia de Moreira, mantuvieron el mismo criterio del fallo anterior.

Esa vez quienes desaforaron estuvieron por que el político indagado en estos casos de financiamiento de la política fuera acusado y en juicio oral se demostrara si su conducta constituía o no delito, mientras que la minoría de esa vez -que hoy se transformó en mayoría- sostuvo que los políticos no tenían intención (dolo) de cometer un delito tributario, pues sólo buscaban financiamiento de campaña y no que las empresas rebajaran impuestos.

Acá los detalles de la votación de hoy:

Rechazando el desafuero votaron: Hugo Dolmestch, Héctor Carreño, Carlos Kunssemüller, Rosa Egnem, Lamberto Cisternas, Carlos Aránguiz, Juan Manuel Valderrama, Arturo Prado Puga y María Eugenia Sandoval.

En voto de minoría, los ministros que acogieron la petición de desafuero: el presidente del máximo tribunal Haroldo Brito, Milton Juica, Guillermo Silva, Rosa Ramría Maggi, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y Jorge Dahm.