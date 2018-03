El equipo que arma Larroulet

Fue el último de los ex integrantes del comité político de Piñera en sumarse al nuevo gobierno y el único que no repitió su otrora cargo. Por estos días el ex titular de la Segpres Cristián Larroulet ficha a quienes integrarán el influyente equipo de asesores presidenciales que habitan el segundo piso de La Moneda. Su desafío más importante será construir un sello para dar continuidad a la nueva administración.