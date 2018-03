Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia: “Carabineros no dimensiona la responsabilidad que tiene con el país al enfrentar su crisis ”

En un hecho inédito para un caso de alta connotación pública como ha sido la crisis que ha enfrentado Carabineros en el último tiempo, tanto por el fraude que ya alcanza casi los 26 mil millones de pesos, como por la investigación por la supuesta manipulación de pruebas en el denominado caso Operación Huracán, el Consejo para la Transparencia-presidido por el abogado Marcelo Drago desde octubre de 2017- ofició a dicha institución una serie de recomendaciones que sugieren adoptar para la “identificación, investigación y sanción de casos de corrupción y faltas a la probidad”, según se indica en el texto.

Drago, quien pretende dar un sello “republicano, incidente y convocante” a su gestión a cargo del organismo, explica por qué se decidió intervenir en este caso, a diferencia de otros similares, como el llamado “milicogate” y el caso de los “jubilazos” de Gendarmería. Además, asegura que esperarán a que asuman las nuevas autoridades para ver cómo sigue el caso y evaluar posibles sanciones.

¿Por qué el Consejo para la Transparencia decide intervenir en la crisis que está viviendo Carabineros a través de este oficio?

Tenemos facultades legales para promover la transparencia en la administración del Estado y para realizar recomendaciones en esa misma línea. Creemos que en la situación de Carabineros se han ido agravando los antecedentes y eso es preocupante. El Consejo Directivo analizó la situación y evaluó las líneas de acción. No quisimos permanecer pasivos ante algo que nos preocupa desde el punto de vista de la administración del Estado y que sabemos, además, que inquieta a la ciudadanía. El Consejo para la Transparencia tiene que cumplir su función y usar sus atribuciones justamente cuando hay momentos de dificultades como éste. Esto se refiere a la globalidad de lo que está sucediendo con Carabineros, no solo al fraude, pero principalmente al fraude, por cierto. Lo que pasa es que la situación del fraude es de nivel astronómico. Es inédito en la historia del país y es profundo, tenso y antiguo. Yo no creo que tengamos algo con lo cual se pueda comparar y, a diferencia, además, de lo que hizo el Ejército, que miramos con interés las acciones a partir de la defraudación de que fue objeto el Ejército utilizando recursos de la Ley Reservada del Cobre o la Ley del Cobre, porque ya dejó de ser reservada, no vimos la misma reacción o las mismas medidas o en la misma profundidad en Carabineros, por lo tanto ahí había que hacer algo más.

¿Qué factores tomaron en cuenta para hacer esta acción?

Vimos la ausencia, o por lo menos de conocimiento público, de medidas sustantivas, sobre todo de controles externos. No hemos conocido de auditorías externas que se hayan realizado al respecto, a pesar de que en algún minuto se anunciaron.

En casos similares, como cuando estallaron los “jubilazos” de Gendarmería o el tema del fraude entre los militares, ¿hubo una mejor respuesta institucional?

Se tomaron medidas, se abrieron investigaciones, se adoptaron medidas disciplinarias. La situación de Carabineros la conocemos ya hace un año y esperamos un año para ver el desarrollo de esta situación hasta que llegamos a este oficio. En el resto de los casos, algunos de forma más inmediata, otros más gradualmente, se fueron tomando medidas, unas más sustantivas que otras, pero medidas que efectivamente abordaban el fondo del asunto. En este caso, a un año de conocidos los hechos, solo hemos visto que se han ido incrementando las situaciones y que medidas que eran naturales en cierto minuto no están a la vista a esta fecha.

¿Como qué medidas?

Auditorías externas, la primera. Dar a conocer todos los ingresos adicionales que reciben los oficiales de distintos niveles por labores relacionadas o en su calidad de oficial como donde no hay desembolso directo de la institución, como las remuneraciones que se perciben desde la Mutual de Seguridad o las que puedan existir en el Club Aéreo, medidas de esta naturaleza.

Además de eso, ¿cómo han visto que Carabineros como institución ha manejado la crisis? ¿Qué hechos les han llamado la atención?

Creo que la forma de abordarla era con medidas de cara y de frente a los actos de corrupción que se estaban viviendo y creemos que las medidas no fueron suficientes y que lejos de poder contener, despejar y terminar de sanear lo que estaba sucediendo, solo hemos conocido más antecedentes, mayores situaciones que han aumentado la gravedad de la crisis y, desde ese punto de vista, creemos que a Carabineros le faltó ordenar la casa en su minuto.

¿Por qué Carabineros no ha logrado enfrentar esta situación?

No se ve justificación para eso. Instituciones más jerarquizadas, donde hay una unidad al mando igual de estricta o conductos regulares para la toma de decisiones del mismo modo, actuaron de forma bien diferente. Por lo tanto, no le veo justificación.

¿El Consejo tiene atribuciones para poder actuar en casos como estos más de allá de recomendaciones?

Nuestra facultad legal, entre otras, por cierto, es evacuar recomendaciones a los órganos del Estado para abordar materias de transparencia. Por mientras, nosotros enviamos esto en calidad de recomendación. Vamos a esperar en la medida en que se vaya instalando el próximo tiempo para evaluar líneas de acción más específicas respecto de algunas medidas. Pero queremos ver primero cómo se acoge esto. Después evaluaremos las acciones disciplinarias que están en nuestras manos. Nosotros velamos por el acceso a la información pública y la transparencia de los órganos del Estado, y para eso este es un órgano con dientes, con facultades disciplinarias que no vamos a dudar en ejercer si hace falta, con el debido proceso correspondiente y con los procesos de investigación sumariales y de descargos que corresponden, vamos a evaluar las medidas a tomar. Entre las medidas está poder evacuar sanciones de una parte del salario del funcionario involucrado, desde el 20% del salario hacia arriba digamos. Hemos sancionado a más de 300 funcionarios públicos, entre autoridades del Estado nacionales, regionales, funcionarios de nivel intermedio, alcaldes, entre otros. En general, denegaciones infundadas ante solicitudes de acceso a la información. Esa es como la principal. Luego, infracciones de distinta naturaleza por actos dilatorios, por infracciones también de transparencia activa, por no haber publicado sobre todo con el nivel de actualización que corresponde la información que debe estar permanentemente a disposición del público.

¿Cuánto es el tiempo que esperan de respuesta al oficio enviado a Carabineros antes de evacuar sanciones?

Vamos a esperar un tiempo prudente. No le quiero poner un plazo, pero un tiempo prudente, porque también asumen nuevas autoridades políticas que seguramente tienen facultades sobre Carabineros, que seguramente pueden tener una agenda para abordar esta situación. Queremos ver esas decisiones que tomen antes de adoptar nuevas acciones.

En una parte del oficio dice que ustedes como Consejo para la Transparencia ofrecen colaboración y asesoría técnica. ¿Cómo se podría materializar? ¿Ya lo hacen con otra institución u organismo estatal?

En general, prestamos colaboración cuando se nos pide, apoyo técnico, eso es permanente. En el caso de Carabineros, en particular, queremos intervenir de manera positiva, queremos ponernos a disposición de Carabineros y colaborar con la institución, ésta nos pertenece a todos y el daño a su credibilidad aumenta la brecha entre los ciudadanos y el Estado. Lo importante es que se recupere esa confianza. Carabineros nos pertenece a todos y por eso queremos apoyarlos y colaborar con ellos para superar esta crisis.

Otro punto que llama la atención del oficio es cuando cuestionan el llamado a retiro o que el general director acepte la renuncia de personas que se encuentren bajo un procedimiento disciplinario. ¿Cuál es el sentido de esto? En general, se suele interpretar que el llamado a retiro o que se acepte la renuncia de las personas que están siendo investigadas es como un signo de responsabilidad.

Cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, un llamado a retiro o una citación de renuncia detiene o no permite ejercer las sanciones disciplinarias asociadas a lo que está sucediendo. Cuando se deja de ser funcionario público no se pueden aplicar sanciones y deja de tener sentido seguir adelante con las investigaciones disciplinarias internas. Creemos que es mejor, cuando se trata de hechos graves, no usar ese mecanismo, suspender las funciones de esa persona, pero permitir que sigan adelante los procesos administrativos disciplinarios.

¿Cómo se enmarca esta acción por parte del Consejo para la Transparencia?

Básicamente, en las atribuciones del Consejo para evacuar recomendaciones de los órganos del Estado en un cumplimiento de Ley de Transparencia y el acceso a la información en ese contexto. Es una atribución específica del Consejo y por eso es un acuerdo del consejo directivo, formal digamos. Yo creo que Carabineros al comienzo no dimensionó lo que estaba sucediendo o quizás nadie lo dimensionó, pero el problema fue que, a nuestro juicio, Carabineros no dimensionó la responsabilidad que tenían con el país y, en ese sentido, faltaron medidas mucho más sustantivas que abordaran de frente a la corrupción y en esa línea va el planteamiento de esta recomendación.

¿Cuando habla de que no dimensionaron, su responsabilidad se refiere al Alto Mando de Carabineros?

Ahí hay una estructura jerárquica. Está claro que pueden tomar decisiones al interior, pero creo que lo que faltó es dimensionar la responsabilidad que tienen con el país.

¿Cree que el Consejo para la Transparencia debería tener más atribuciones o más facultades?

Este año 2018, para el Consejo es un año bien especial. Se cumplen 10 años de la ley, es un sistema que ya está consolidado, instalado en el país y quizás está llegando al máximo técnico que puede dar. Por eso este año nos vamos a enfocar en un proceso de reflexión participativo sobre lo que han sido estos 10 años de la ley, una evaluación de los resultados y, sobre todo, cuáles deben ser los próximos 10 años de la ley y a partir de eso, de ese proceso de reflexión abierto, participativo -vamos a hacer en cada región del país un proceso participativo de reflexión, vamos a hacer un gran encuentro nacional aquí en Santiago el 19 de abril-, lo que nos gustaría es que se estableciera un sistema integral de transparencia que incluya a todos los órganos del Estado y todos los poderes del Estado, y que el Consejo sea el órgano garante de todo ese sistema. Hay que terminar con el sistema fragmentado que existe hoy día.