BlackBerry presenta demanda contra Facebook, WhatsApp e Instagram

BlackBerry presentó este martes una demanda por violación de patentes contra las plataformas de redes sociales Facebook y sus unidades WhatsApp e Instagram.

BlackBerry dijo que Facebook y sus compañías desarrollaron “aplicaciones competidoras que usaron de forma inadecuada la propiedad intelectual de la mensajería móvil de BlackBerry”.

Ummmm BlackBerry is suing Facebook for infringing a patent that claims to cover…. displaying a count of unread messages on a notification dot. pic.twitter.com/sGqetm6qbH

— nilay patel (@reckless) March 6, 2018