Eclipse parcial de Sol se podrá ver sólo en algunas regiones de Chile

En horas de esta tarde, un eclipse parcial de Sol será visible en varias partes del país, concentradas entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. Este fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, aunque sin cubrir totalmente el disco solar.

Si bien este hito se podrá ver en gran parte del territorio nacional, la ciudad de Punta Arenas será el mejor lugar para apreciarlo, ya que allí el oscurecimiento del Sol llegará a un 23%. En la Región Metropolitana sólo se llegará a un 3%.

El doctor en Astronomía e investigador del CATA, César Fuentes, señaló a La Tercera que no es posible observar directamente este fenómeno, a menos que se haga con los implementos necesarios. “Hay filtros solares especiales para mirar al Sol con un telescopio, pero si no se cuenta con ello no se debe mirar directamente al Sol nunca, mucho menos con binoculares”, señala.