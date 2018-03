La obra del siglo XVIII que “contiene los secretos de la creación” que fue prohibida por más de dos siglos

El próximo 27 de marzo en la sede británica de Hanson, en el condado de Derbyshire, será subastado un “manual de secretos del sexo” que data de 1720 que fue prohibida su venta por dos siglos, debido a lo polémico de su contenido.

Se trata de “Aristotle’s Masterpiece Completed in Two Parts, the First Containing the Secret of Generation” (La obra maestro de Aristóteles completa en dos partes, la primera contiene los secretos de la creación). Libro que fue publicado en 1684 y estuvo prohibido hasta la década de 1960.

Según detalla el tasador de libros y manuscritos de Hanson, Jim Spencer al sitio de la sede británica que uno de los motivos de la censura se debía a que el libro “incluye ilustraciones grabadas en madera de ‘monstruos’ que nacen como consecuencia de engendramientos no natural entre mujeres y animales”, detalla. “Pero hay que tener en cuenta que este libro fue escrito cuando aún se quemaban personas por brujerías en la Inglaterra gerorgina”.

Más allá de lo extravagante de sus ilustraciones, el libro mezcla elementos como la religión, brujería, astrología, entre otros, para orientar a hombres y mujeres en temas como el matrimonio, el sexo y la familia.

“Una palabra de consejo para ambos sexos en el acto de copulación: ‘Yo aconsejo, antes de que comiencen sus abrazos conyugales, que refuercen sus deseos mutuos y hagan arder sus llamas con un ardor más fuerte por esas maneras entrañables que el amor puede enseñar mejor de lo que yo puedo escribir”, dice el libro.

Además advierte que cuando “hayan hecho lo que la naturaleza puede exigir, el hombre debe tener cuidado de no separarse demasiado pronto de los brazos de su esposa”.

Así mismo el libro afirma una teoría sobre la fuerza de la imaginación durante procreación la cual podría afectar a los rasgos del niño al momento de nacer. De hecho, el texto advierte que si las mujeres se imaginan cuerpos con malformaciones, “la fuerza de la imaginación”, podría engendrar a un niño con “un labio peludo, una boca fea o grandes labios de grasa”.

Para que no ocurra eso, la mujer debe “mirar seriamente al hombre y fijar su mente en él”. Así el hijo se parecerá a su padre, explica el libro.

Por otra parte el manual aconseja cómo elegir el sexo del futuro hijo. La mujer, justo después de la relación sexual, debe acostarse del lado derecho para que el bebé sea hombre, e izquierda para que sea mujer.

El hombre debe comer huevos gorriones, mirlos, zorzales, perdices, chirivías, palomas jóvenes, jengibre y nabos para ayudar la función sexual. Mientras que habla sobre “los anhelos codiciosos de las mujeres embarazadas por cosas que son contrarias a los nutrientes”, como carbón, basura, clavos, cuerpo, carne de hombre y carne de caballo.

El libro subastado comenzará con un precio base desde los 110 hasta los 116 dólares.