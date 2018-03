En marzo llegarán 15 mil nuevas vacunas para la fiebre amarilla

Durante la primera semana de marzo llegarán al país otras 15 mil dosis de vacunas para la fiebre amarilla.

Así lo confirmó la ministra de Salud, Carmen Castillo, y el propio laboratorio Sanofi Pasteur. Para el resto del año, también llegarán nuevos stocks para que las personas que viajan a zonas de riesgo puedan adquirirlas en los vacunatorios privados.

Como Chile no tiene el virus de la fiebre amarilla y tampoco el mosquito que lo transmite (salvo en Isla de Pascua), la vacuna no está incluida dentro del Plan Nacional de Inmunización (PNI), explicó la autoridad de salud. “Nosotros nos preocupamos de la salud pública al interior del país”, indicó. Esto, agregó, no significa que en algún momento y ante una situación de riesgo no se pueda estudiar la posibilidad de adquirir estas vacunas,

La ministra Castillo hizo un llamado a quienes viajen a otros países se informen de lo que está ocurriendo en el lugar de destino.

“Es responsabilidad primero de los turistas de averiguar qué problemas de salud hay allá y, en segundo lugar, deben tomar un seguro de salud”, advirtió. Una caída, una apendicitis, son muchas las situaciones complejas de salud que pueden ocurrir en cualquier momento.