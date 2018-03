Parque de bicicletas públicas se duplicará durante 2018

“Nuestro sueño es ser la ciudad más pedaleable de América Latina”, dice el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuando se le consulta por el auge del sistema de bicicletas públicas o compartidas.

Este sistema hoy cuenta con dos actores: Bike Santiago, que está presente en 14 comunas, y Bici Las Condes, pero para este año está previsto el ingreso de Mobike, el “Uber” chino de las bicicletas a la comuna de La Reina. Peñalolén también expresó su interés se sumarse a esta tendencia, que permite a las personas arrendar este tipo de vehículos por tramos.

A la expansión en la región, también se suma el crecimiento en unidades disponibles, que pasará de 3.890 a 7.990 bicicletas. Esto, porque BikeSantiago sumará tres mil unidades nuevas este año, Mobike aportaría otras 500 al sistema, y Peñalolén evalúa contar con 600 unidades.

“Se está explorando un proyecto con una empresa privada que ha planteado instalar alrededor de 20 puntos de intercambio de bicicletas en la comuna, para el uso de unas 600 unidades, que tendrían como principal característica el uso libre para traslado en varias comunas, es decir, se trata de un proyecto intercomunal. Esperamos completar el análisis final para contar con un proyecto de este tipo durante este año”, dice la alcaldesa Carolina Leitao a La Tercera.

Crece Bike Santiago

Mauricio Powell, director ejecutivo de Bike Santiago, explica que este proyecto nació como una alternativa de traslado ante la gran congestión de vehículos. Hoy poseen más de 40.000 usuarios y seis millones de viajes acumulados desde su fundación, el año 2013, lo que equivale a dar 600 vueltas a la Tierra, comenta.

“Estamos trabajando para expandir nuestro sistema en la Región Metropolitana. A mediados de agosto vamos a reemplazar el 100 % de las bicicletas y llegarán tres mil nuevas bicicletas”, explica Powell. Además, adelanta que van a incorporar bicicletas con asistencia eléctrica y concretar la llegada del sistema a dos nuevas regiones.

En Las Condes, el sistema opera desde febrero de 2015. Juan Ignacio Jaramillo, jefe de Operaciones del municipio, dice que inicialmente tenían 500 bicicletas en 50 estaciones y hoy alcanzaron 890 unidades en 89 puntos de la comuna. “Los usuarios son fieles, se inscriben y no se salen del servicio. En las estadísticas internacionales, el 30% de los usuarios activos utiliza las bicicletas, aquí el 50% las usa”.

En esta comuna, el sistema lo opera la firma Clear Channel Chile. Maite Rodríguez, gerenta general de esta empresa, dice que “después de tres años la evaluación es positiva, tenemos cerca de tres mil usuarios activos haciendo un promedio de 1.300 viajes diarios y, de acuerdo a nuestra última encuesta de satisfacción, el 60% de nuestros usuarios está entre conformes y muy conformes”.

Al fenómeno se sumará La Reina, municipio que tiene un acuerdo con el gigante chino de bicicletas públicas Mobike. Tienen presencia en 176 ciudades en todo el mundo, recientemente arribó a México y a partir de marzo lo haría en esta comuna. Más de 500 unidades estarán disponibles para los vecinos, según anunció el alcalde en el informativo de la comuna de diciembre pasado.

Ciclovías

El intendente Claudio Orrego dice que en el cambio cultural que se está viviendo fue relevante el Plan Maestro de Ciclovías del Gran Santiago (2013) y la integración en 2014 de más de 30 organizaciones ciudadanas que promueven el uso de la bicicleta a la mesa de trabajo público-privada “Santiago Pedaleable”.

“En cuanto a números, hoy tenemos cerca de 300 kilómetros de ciclovías. Por otra parte, hemos mejorado el estándar de éstas gracias al manual de diseño de construcción de desarrollado por Minvu en 2016, que actualmente establece un mínimo de ancho y otras consideraciones técnicas que deben cumplirse en todas las ciclovías que se construyan. En los últimos años hemos construido o están en proceso de construcción cerca de 70 kilómetros de conectores, en comunas como Santiago, Maipú, Ñuñoa, La Pintana o Recoleta” afirma.

Amarilis Horta, directora de Bicicultura y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Transportes, establece que aún falta mucho por mejorar. “Buena parte de las ciclovías existentes fueron construidas con criterios recreacionales, no son eficientes para fines vehiculares. Además, son poquísimos kilómetros, en la Región Metropolitana suman apenas 270 km y no están conectadas, no conforman una red”. No obstante, señala que han tenido un efecto positivo, “enviando una señal de reconocimiento y validación. El avance más importante de los últimos años ha sido el fijar un estándar para la construcción de ciclovías con criterios vehiculares y establecidos con participación de la sociedad civil organizada”, dice.