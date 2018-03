“El reto de la hornilla caliente”: El nuevo y peligroso desafío en internet que deja heridas para siempre

El vasto mundo de internet puede sorprender, así como también cómo aparecen cada vez nuevos desafíos en la web que supera lo racional.

El último reto en internet del que se sabía era del “Tide Pod Challenge”, donde personas debían grabarse con una cámara cocinando, comiendo o mordiendo una cápsula de detergente como si fuese un dulce. Hoy se conoce un nuevo reto que pone en peligro la salud de quienes lo practican: ‘Hot Coil Challenge’ (El reto de la hornilla caliente en español).

Este nuevo desafío que nació en el portal Reddit desafía a los internautas en encender una estufa eléctrica y luego colocar la mano o el brazo sobre la hornilla caliente con el fin de saber cuánto tiempo puede soportar el dolor de la quemadura.

Esta peligrosa tendencia de internet ha sido criticado por los jóvenes por las redes sociales.

Are people seriously doing the Hot Coil Challenge? ARE YOU THAT STUPID?

“¿De verdad que hay personas haciendo Hot Coil Challenge? ¿SON ASÍ DE ESTÚPIDOS?”.

“Dios ten piedad… ¡¿Ahora hay un Hot Coil Challenge?! ¿Qué problema tienen?”.

And when you think the #TidePodChallenge was the stupidest thing possible, here it comes the #hotcoilchallenge. What's wrong with the people? pic.twitter.com/MYTY7FQQAg

— Federico Campoli (@4thdoctor_scarf) February 10, 2018