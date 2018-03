Sistema de telescopios más grande del mundo ubicado en Chile funciona como uno solo por primera vez

Un enigmático tuit de inicios de febrero, publicado por el Director General del European South Observatory (ESO), Xavier Barcons, fue la primera señal que indicaba que algo importante había ocurrido. Porque tal como gran parte de la comunidad astronómica lo esperaba, el instrumento “Espresso” ubicado en la región de Antofagasta, fue la justificación precisa para que por primera vez, los cuatro telescopios del Very Large Telescope (VLT) del observatorio Paranal en Taltal funcionaran por primera vez en su historia, como uno solo.

Según la ESO, Espresso, actualmente en período de pruebas y fabricado con la intención de mejorar la detección de exoplanetas habitables, obtuvo la luz combinada de los cuatro telescopios de 8,2 metros cada uno, funcionando como una sola unidad óptica de 16 metros de diámetro, convirtiendo a este sistema en el más grande del mundo. Además, el logro es algo inédito desde la creación de Paranal en 1987 y del VLT entre 1998 y 2001, período en que los telescopios comenzaron sus funciones.

Something magic began at @eso Paranal last Saturday 3 Feb 2018. More soon! pic.twitter.com/9MqRMdZIRT

— Xavier Barcons (@xbarcons) February 5, 2018