Stephen Hawking revela qué había antes del “Big Bang”

Para el físico, todo comenzó en un punto conocido como "singularidad", donde el tie3mpo no existía ni tampoco las leyes de la física que hoy conocemos.

Un pequeño punto denso y caliente conocido como “singularidad”, un lugar donde las leyes del tiempo y la física eran inexistentes, sería el responsable de contener toda la materia del Universo, según el físico teórico Stephen Hawking.

De acuerdo al científico, esto implica que el tiempo como lo conocemos hoy, era inexistente antes que el universo comenzara su expansión, hace unos 13.700 millones de años. Sin embargo, al contraerse, nunca sería capaz de llegar a un punto definido.

Hawking, quien fue entrevistado por el físico Neil deGrasse Tyson en el programa Startalk de National Geographic, señaló que sin embargo, aún no es claro por qué el “punto” comenzó a expandirse y el resultado que conocemos como Universo se fue haciendo cada vez más grande, proceso que continúa en la actualidad, y más deprisa que antes.

Recordemos que hasta hoy, la idea más aceptada es que el tiempo “nació” junto con el Big Bang, y que por lo tanto intentar analizar qué había antes resulta innecesario. Hawking por otro lado, explica que su teoría se basa en “la propuesta sin límites”, donde el Universo no tiene fronteras. Para ejemplificarlo, el físico imagina un botón de “rebobinar” donde el universo en vez de expandirse se contrae, hasta llegar al “punto” antes mencionado.

El físico añade que a pesar que desde el punto de vista filosófico, el Big Bang se produjo a partir de la “nada”, los eventos antes del Big Bang no están definidos y no existe la forma de saber qué lo provocó. El hecho que no hayan vestigios observables implica que es posible apartarlos de la teoría, y afirmar que el tiempo comenzó en el Big Bang, al menos en lo que respecta a la física.

Fuente: LiveScience