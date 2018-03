Tras 18 años mujer confesó haber secuestrado a recién nacida y criarla como su propia hija

Gloria Williams enfrenta hasta 22 años de cárcel tras confesar ante la corte estadounidense haber secuestrado a una bebé recién nacida desde un hospital de Jacksonville, Estados Unidos hace 18 años.

El caso, que comenzó en enero de 2017, está próximo a concluir luego de que Gloria (52) confesara que en 1998 se hizo pasar por una enfermera y secuestró a Kamiyah Mobley, una pequeña que tenía solo 8 horas de nacida, quien luego la nombró como Alexis Manigo.

Según detalla el Daily Mail, el día del secuestro Gloria entró a la habitación donde se encontraba Shanara Mobley (madre biológica de Kamiyah), y se llevó a la bebé asegurándole que tenía fiebre y debía ser chequeada, desapareciendo con la recién nacida en brazos.

Años más tarde Gloria le contaría la verdad a Kamiyah y le confesaría que no era su madre biológica, sino su secuestradora. Esto luego de que la joven le solicitara a su número de seguridad social, y viéndose acorralada le confesó lo ocurrido. En enero del año pasado Williams fue arrestada por la policía luego de la denuncia que efectuó la joven.

Si bien la mujer arriesga hasta 22 años de prisión, Kamiyah pidió durante su declaración ante el juez, que rebajaran la pena por lo menos a 10 años. Según declaraciones de la muchacha a Daily Mail aseguró que espera que Gloria no pase tanto tiempo en la cárcel. “No es que ella me haya tomado y me haya torturado toda mi vida. Ella me cuidó muy bien”, aseguró.

Mobley relató al medio británico que luego de conocer la verdad comenzó a investigar sobre su pasado en Google. Intentó contactarse con su madre, pero ella le colgó el teléfono luego de escuchar su voz.

Mientras Gloria enfrenta las consecuencias del secuestro, Kamiyah ha pasado los últimos 12 meses conociendo a sus padres biológicos, Shanara Mobley (36) y Craig Aiken (42) y sus ocho hermanastros.