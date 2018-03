Revolución de la inteligencia artificial

SEÑOR DIRECTOR

La revolución industrial, la revolución de computación y telecomunicaciones y la de internet con los teléfonos inteligentes, trajeron progreso y cambios en la modalidad del trabajo y en la distribución de la riqueza. No será diferente con la actual revolución de inteligencia artificial y robótica. Habrá un periodo de transición durante el cual ocurrirá una reconversión laboral y muchos trabajadores especializados y profesionales quedarán obsoletos, experimentando bajas de sueldos o desempleo. Habrá quiebras de empresas y surgimiento de otras (destrucción creativa, como decía Schumpeter). En síntesis, en el corto y mediano plazo, habrá ganadores y perdedores.

Sin embargo, en el largo plazo la mayoría ganará y tendremos un mundo con más riqueza y tecnología de todo tipo y, en consecuencia, con mejor calidad de vida. Pero como en el largo plazo estaremos muertos, es importante preocuparnos de la etapa de transición, lo que implica aplicar políticas distributivas. Se deberán gravar con impuestos equitativos, no expropiatorios, las rentas generadas por estas tecnologías para no desincentivar el ingenio y la inversión y para tender una mano a los perdedores y a los más desposeídos. Sugiero una tasa de impuestos integrada de 35% corporativo con una exención para las primeras 10.000 UF reinvertidas por toda empresa. Esto, para incentivar la creación de nuevas Pymes e incentivar su crecimiento.

Paul Fontaine B.