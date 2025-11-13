OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    2,8 millones de jóvenes de los países de la Alianza del Pacífico han sido impactados gracias a Iniciativa por los Jóvenes

    Durante el X Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en Bogotá, Colombia, Nestlé dio a conocer su impacto en el mundo, gracias a su programa “Iniciativa por los Jóvenes”, que fomenta la empleabilidad, el emprendimiento y el agroemprendimiento.

     

    En Latinoamérica, los jóvenes continúan siendo uno de los grupos más afectados por el desempleo. Sólo en Chile, la tasa de desocupación juvenil alcanza un 16,7%, casi el doble del promedio nacional de 8,9%, según cifras del INJUV y del INE. Esta realidad se replica en toda la región, donde millones de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo formal y desarrollar una trayectoria profesional sostenida.

    En este escenario, con una convocatoria que reunió a más de 1.500 participantes de Chile, Colombia, Perú y México, se celebró en Bogotá el X Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, espacio que busca fortalecer la empleabilidad juvenil en la región.

    Durante el evento, la compañía anunció un hito global histórico: alcanzó anticipadamente su meta de impactar a 10 millones de jóvenes en el mundo al 2030, a través de su programa “Iniciativa por los Jóvenes”, que fomenta la empleabilidad, el emprendimiento y el agroemprendimiento.

    Empoderar a los jóvenes y abrirles oportunidades reales de desarrollo es un propósito que compartimos a nivel global. Iniciativas como esta no sólo transforman vidas, sino que fortalecen comunidades y contribuyen a construir un país más competitivo y sostenible, contribuyendo a mitigar la problemática de desempleo juvenil”, destacó

    Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo de Nestlé Chile.

    El encuentro, que contó con la participación de autoridades, líderes empresariales y representantes de la OIT, abordó los desafíos actuales de la inserción laboral juvenil. Además, ofreció espacios de aprendizaje en temas de marca personal, educación financiera y salud mental, con la presencia de referentes regionales como Francisco Ackermann (Chile), Amalia Andrade (Colombia) y los creadores de contenido Robe Grill (México) y Alessandra Yupanqui (Perú).

    Nestlé Chile, participó con una comitiva de 29 jóvenes provenientes de distintas iniciativas apoyadas por Nestlé, entre ellos estudiantes del programa de Formación Dual, practicantes, colaboradores y agroemprendedores, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes junto a pares de Latinoamérica.


    “En Nestlé creemos firmemente en la importancia de impulsar el talento joven para contribuir al desarrollo del país. Por ello, desde hace una década implementamos la Iniciativa por los Jóvenes. Este modelo nos permite abrir las puertas de la empresa, ofrecer oportunidades, detectar talento y aportar al desarrollo profesional de los jóvenes mientras continúan sus estudios”, señaló

    Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

    Sobre la Iniciativa por los Jóvenes Nestlé

    En sus primeros diez años de desarrollo, la iniciativa ha beneficiado a más de 2,8 millones de jóvenes mediante ferias laborales, capacitaciones y programas educativos, generando más de 43 mil oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

    En Chile, ha impactado a más de 200 mil jóvenes, lo que se complementa con la “Mesa de Empresas Aliadas”, que reúne a más de 30 empresas chilenas para generar soluciones conjuntas en empleabilidad juvenil; la “Feria Laboral Virtual”, que anualmente ofrece miles de vacantes para jóvenes y la presencia de más de 100 empresas; así como el “Diálogo Público Privado por la empleabilidad juvenil”, espacio que busca articular propuestas respecto a la empleabilidad juvenil, con el fin de generar una agenda a favor de la inserción laboral de los jóvenes.

    Más sobre:branded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma

    Ambos legisladores PS judicializaron altercado en el Congreso: Manouchehri ingresó denuncia contra Espinoza por amenazas

    Fiscal da detalles de ataque en Corte de Apelaciones de Arica: “Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma
    Chile

    Municipalidad de San Antonio revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para desalojar la megatoma

    Ambos legisladores PS judicializaron altercado en el Congreso: Manouchehri ingresó denuncia contra Espinoza por amenazas

    Fiscal da detalles de ataque en Corte de Apelaciones de Arica: “Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental”

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda
    El Deportivo

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Con dos chilenos: pilotos superan la pista de obstáculos aérea más grande del mundo

    Alivio para Aníbal Mosa en Colo Colo: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros de Blanco y Negro

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia
    Mundo

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?