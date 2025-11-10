Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

Durante la jornada de este sábado, se llevó a cabo la primera edición del The North Face Endurance Trail en La Región Metropolitana. Los atletas iniciaron la carrera en categoría ultra de 80K y 50K entre las 4:00 y 6:00 horas, mientras que los 25K y 10K largaron entre las 8:00 y 9:00 horas. Esta competencia contó con la presencia de más de 1000 participantes, demostrando que este deporte crece en popularidad y apoyo entre la comunidad.

En los 80K categoría femenina, Carla Fuenzalida, se coronó como campeona del Endurance Trail, tras una actuación impecable en un tiempo de 11:58:44. En la categoría masculina, el chileno Adriano Córdova obtuvo primer lugar con un tiempo de 9:14:58.

En los 50K los protagonistas fueron Dominga Villarino y Fernando Rojas, en la categoría femenina y masculina respectivamente. Villarino se coronó como ganadora con un tiempo de 7:37:24, mientras que Rojas lo hizo en 5:35:57.

“Siempre alegan que faltan carreras de nivel, que en Europa hay carreras top, y la verdad que esta si lo es. Yo vengo llegando del mundial y es exactamente lo mismo, incluso es más difícil porque es más rápida”, destacó la ganadora de la carrera de 50k.

Siguiendo con la tercera competencia, la ganadora de la categoría femenina en los 25K fue la chilena Constanza Leal, con un tiempo de 3:22:31. Mientras que en la categoría masculina se consagró como el más rápido el chileno Sebastián Roble, registrando una marca de 2:40:35.

“Esta nueva versión del Endurance Trail en nuestro país demostró que este deporte sigue tomando protagonismo en los trail runners. Sin duda uno de los eventos más esperados por la comunidad, atrayendo a atletas de distintos lugares del mundo y elevando el nivel de la disciplina en Chile”, comenta

El evento no solo premió a los mejores corredores, sino que también ofreció una gran experiencia para los asistentes, con la presencia de marcas y emprendimientos que hicieron de la carrera, una fiesta del trail running.