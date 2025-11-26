Desde un carrusel, hasta un muro de escalada y charlas: Los imperdibles de Bci en el Festival Ladera Sur

Bci volverá a ser uno de los protagonistas del Festival Ladera Sur, consolidando una alianza que promueve experiencias transformadoras y conversaciones que impulsan un desarrollo más consciente y sostenible para Chile.

Este fin de semana -28 al 30 de noviembre-, en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, el banco impulsará el diálogo y la acción en torno a la sostenibilidad a través de un stand de más de 50 m² y una agenda de actividades que mezclan la entretención con la conciencia ambiental.

Como parte de su presencia en el festival, este año el banco contará con un stand de más de 50 m², con el cuál se busca impulsar el diálogo y ser un catalizador de soluciones que generen un impacto positivo y duradero, reforzando el compromiso con el planeta.

Quienes asistan al espacio, podrán conocer más de los productos sostenibles de Bci, además de participar en concursos y actividades en las que podrán ganar entretenidos premios. En ese mismo lugar, los más pequeños podrán colorear un mural diseñado por el artista chileno Payo, utilizando pinturas sostenibles.

Asimismo, el banco también contará con un carrusel cinético –que gira gracias al movimiento de los mismos asistentes-, además de un muro de escalada que integra deporte, naturaleza y superación personal.

Ecosistema Ladera Sur: un impulso a los emprendedores

El viernes 28 de noviembre estará dedicado al “Ecosistema Ladera Sur”, un espacio exclusivo para vincular al mundo empresarial con un nuevo modelo económico centrado en la naturaleza. En esta jornada, Bci reforzará su rol articulador, ofreciendo una agenda diseñada para acompañar a emprendedores y Pymes en su camino hacia la sostenibilidad:

La programación comienza entre las 12:00 y 13:00 horas con la actividad “Valor Pyme: La comunidad país que hace crecer tu negocio con impacto”, que se realizará en el Sector Talleres. Link de inscripción aquí .

Luego, de 14:00 a 15:00, se presentará la charla “No tengo plata para ser sostenible” en el Escenario El Volcán.

De manera paralela, entre 14:30 y 15:30, se desarrollarán mentorías personalizadas 1:1 en el Sector Mentorías. Link de inscripción aquí .

A continuación, de 15:00 a 16:00, se ofrecerá el taller “Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu pyme necesita”, también en el Sector Talleres. Link de inscripción aquí .

En el mismo horario, de 15:00 a 16:00, se llevará a cabo el panel “De la estrategia al impacto: cómo generar un efecto positivo en el Medio Ambiente desde la empresa” en el Escenario Natura.

Finalmente, la jornada cierra entre 16:30 y 17:30 con la grabación del podcast “Ser Pyme Suena Bien” en el stand principal de Bci.

Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, destacó: “Participar en el Festival Ladera Sur es una oportunidad única para conectar con una comunidad que valora el territorio y promueve un estilo de vida respetuoso con el entorno. En Bci estamos comprometidos con impulsar un efecto positivo desde el negocio, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos”.

El Festival Ladera Sur promete ser un espacio para reconectar con la naturaleza, con una programación diversa que incluye charlas inspiradoras, música (Gepe, Ana Tijoux, Quique Neira), arte, y emprendimientos.

