    Desde un carrusel, hasta un muro de escalada y charlas: Los imperdibles de Bci en el Festival Ladera Sur

    Experiencias inmersivas, soluciones verdes y un completo programa para pymes marcan la presencia del banco en el festival de sostenibilidad más grande de Chile, que se desarrollará este fin de semana.

     

    Bci volverá a ser uno de los protagonistas del Festival Ladera Sur, consolidando una alianza que promueve experiencias transformadoras y conversaciones que impulsan un desarrollo más consciente y sostenible para Chile.

    Este fin de semana -28 al 30 de noviembre-, en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, el banco impulsará el diálogo y la acción en torno a la sostenibilidad a través de un stand de más de 50 m² y una agenda de actividades que mezclan la entretención con la conciencia ambiental.

    Como parte de su presencia en el festival, este año el banco contará con un stand de más de 50 m², con el cuál se busca impulsar el diálogo y ser un catalizador de soluciones que generen un impacto positivo y duradero, reforzando el compromiso con el planeta.

    Quienes asistan al espacio, podrán conocer más de los productos sostenibles de Bci, además de participar en concursos y actividades en las que podrán ganar entretenidos premios. En ese mismo lugar, los más pequeños podrán colorear un mural diseñado por el artista chileno Payo, utilizando pinturas sostenibles.

    Asimismo, el banco también contará con un carrusel cinético –que gira gracias al movimiento de los mismos asistentes-, además de un muro de escalada que integra deporte, naturaleza y superación personal.

    Ecosistema Ladera Sur: un impulso a los emprendedores

    El viernes 28 de noviembre estará dedicado al “Ecosistema Ladera Sur”, un espacio exclusivo para vincular al mundo empresarial con un nuevo modelo económico centrado en la naturaleza. En esta jornada, Bci reforzará su rol articulador, ofreciendo una agenda diseñada para acompañar a emprendedores y Pymes en su camino hacia la sostenibilidad:

    La programación comienza entre las 12:00 y 13:00 horas con la actividad “Valor Pyme: La comunidad país que hace crecer tu negocio con impacto”, que se realizará en el Sector Talleres. Link de inscripción aquí.

    Luego, de 14:00 a 15:00, se presentará la charla “No tengo plata para ser sostenible” en el Escenario El Volcán.

    De manera paralela, entre 14:30 y 15:30, se desarrollarán mentorías personalizadas 1:1 en el Sector Mentorías. Link de inscripción aquí.

    A continuación, de 15:00 a 16:00, se ofrecerá el taller “Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu pyme necesita”, también en el Sector Talleres. Link de inscripción aquí.

    En el mismo horario, de 15:00 a 16:00, se llevará a cabo el panel “De la estrategia al impacto: cómo generar un efecto positivo en el Medio Ambiente desde la empresa” en el Escenario Natura.

    Finalmente, la jornada cierra entre 16:30 y 17:30 con la grabación del podcast “Ser Pyme Suena Bien” en el stand principal de Bci.

    Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci, destacó: “Participar en el Festival Ladera Sur es una oportunidad única para conectar con una comunidad que valora el territorio y promueve un estilo de vida respetuoso con el entorno. En Bci estamos comprometidos con impulsar un efecto positivo desde el negocio, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos”.

    El Festival Ladera Sur promete ser un espacio para reconectar con la naturaleza, con una programación diversa que incluye charlas inspiradoras, música (Gepe, Ana Tijoux, Quique Neira), arte, y emprendimientos.

    Beneficio Exclusivo

    Los clientes de Bci pueden acceder a descuentos exclusivos en la compra de entradas a través de Ticketmaster.

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Negocios

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    El Deportivo

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile