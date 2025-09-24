El “18 chico” enciende nuevamente la parrilla con recetas que combinan tradición e innovación

Aunque los días oficiales de Fiestas Patrias ya concluyeron, las celebraciones se prolongan con los tradicionales encuentros conocidos como “18 chico”. Esta extensión festiva no solo mantiene vivo el espíritu dieciochero, sino que también reafirma el rol protagónico de la parrilla en la cultura chilena, un espacio de encuentro que trasciende las fechas del calendario.

Con el objetivo de innovar en las preparaciones que se llevan al fuego en estas celebraciones, los chefs Bernardo Borgeat y Macarena Bórquez compartieron recetas que combinan tradición e innovación, utilizando productos emblemáticos de La Preferida como el chorizo parrillero Angus, la longaniza Centenario, la longanicilla de campo y la prieta.

Recetas para sorprender en el “18 chico”

Choriqueso: Abre la longaniza Centenario en forma de mariposa, cocínala a la parrilla, agrega queso fundido y sírvela en pan crujiente.

Brochetas de embutidos con vegetales: Arma brochetas con chorizos, longanicillas, prietas y vegetales (cebolla, pimientos, tomate cherry y piña). Ásalas a la parrilla y acompáñalas con una salsa de mayonesa y mostaza encurtida.

Champiñón relleno de prieta: Saltea la prieta picada y mézclala con queso crema, queso azul y frutos secos (nueces y pistachos). Rellena champiñones grandes con esta mezcla y decora con láminas de manzana verde caramelizada.

Longaniza sobre espejo de salsa de ají verde: Prepara una salsa con ají verde, mayonesa, cilantro, cebolla, ajo, limón y aceite de oliva. Asa la longaniza y sírvela sobre un espejo de esta salsa fresca y cremosa.

Alto consumo durante septiembre

El consumo respalda estas tradiciones gastronómicas. Según datos de La Preferida, marca de CIAL Alimentos, los supermercados concentran cerca del 50% de la venta nacional de cecinas parrilleras y en septiembre sus ventas se duplican respecto de los otros meses del año. Entre los productos más demandados destacan los chorizos y las longanizas, seguidos por prietas y longanicillas, que completan el repertorio del clásico asado.

Si bien diciembre también registra un alza en la categoría, con un incremento de 1,5 veces el promedio mensual, septiembre todavía se consolida como el mes por excelencia de la parrilla.

Desde la compañía, el subgerente de marketing de La Preferida, Gonzalo Jiménez, recalcó: