El “18 chico” enciende nuevamente la parrilla con recetas que combinan tradición e innovación

Septiembre se consolida como el mes por excelencia del asado, con preparaciones que incorporan una amplia variedad de ingredientes y un marcado aumento en la compra de cecinas parrilleras en supermercados.

 
El "18 chico" enciende nuevamente la parrilla con recetas que combinan tradición e innovación

Aunque los días oficiales de Fiestas Patrias ya concluyeron, las celebraciones se prolongan con los tradicionales encuentros conocidos como “18 chico”. Esta extensión festiva no solo mantiene vivo el espíritu dieciochero, sino que también reafirma el rol protagónico de la parrilla en la cultura chilena, un espacio de encuentro que trasciende las fechas del calendario.

Con el objetivo de innovar en las preparaciones que se llevan al fuego en estas celebraciones, los chefs Bernardo Borgeat y Macarena Bórquez compartieron recetas que combinan tradición e innovación, utilizando productos emblemáticos de La Preferida como el chorizo parrillero Angus, la longaniza Centenario, la longanicilla de campo y la prieta.

Recetas para sorprender en el “18 chico”

  • Choriqueso: Abre la longaniza Centenario en forma de mariposa, cocínala a la parrilla, agrega queso fundido y sírvela en pan crujiente.
  • Brochetas de embutidos con vegetales: Arma brochetas con chorizos, longanicillas, prietas y vegetales (cebolla, pimientos, tomate cherry y piña). Ásalas a la parrilla y acompáñalas con una salsa de mayonesa y mostaza encurtida.
  • Champiñón relleno de prieta: Saltea la prieta picada y mézclala con queso crema, queso azul y frutos secos (nueces y pistachos). Rellena champiñones grandes con esta mezcla y decora con láminas de manzana verde caramelizada.
  • Longaniza sobre espejo de salsa de ají verde: Prepara una salsa con ají verde, mayonesa, cilantro, cebolla, ajo, limón y aceite de oliva. Asa la longaniza y sírvela sobre un espejo de esta salsa fresca y cremosa.

Alto consumo durante septiembre

El consumo respalda estas tradiciones gastronómicas. Según datos de La Preferida, marca de CIAL Alimentos, los supermercados concentran cerca del 50% de la venta nacional de cecinas parrilleras y en septiembre sus ventas se duplican respecto de los otros meses del año. Entre los productos más demandados destacan los chorizos y las longanizas, seguidos por prietas y longanicillas, que completan el repertorio del clásico asado.

Si bien diciembre también registra un alza en la categoría, con un incremento de 1,5 veces el promedio mensual, septiembre todavía se consolida como el mes por excelencia de la parrilla.

Desde la compañía, el subgerente de marketing de La Preferida, Gonzalo Jiménez, recalcó:

“Nuestro propósito en CIAL Alimentos es estar presentes en la mesa de los chilenos, acompañando momentos de encuentro con sabor. El kit parrillero refleja justamente eso: tradición, calidad y el auténtico sabor de productos pensados para compartir en familia y con amigos durante estas fiestas”.

Nuestra suscripción te lleva de viaje: elige tu plan hasta el 2 de octubre y participa por dos pasajes a Buenos Aires

Contraloría da luz verde a la ley de permisos sectoriales y queda lista para su promulgación

Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Corte Suprema confirma la inadmisibilidad de recurso contra dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Tras femicidio en Santiago: SernamEG llama a reforzar coordinación de instituciones en protección a víctimas de violencia

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Corte Suprema confirma la inadmisibilidad de recurso contra dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Tras femicidio en Santiago: SernamEG llama a reforzar coordinación de instituciones en protección a víctimas de violencia

Contraloría da luz verde a la ley de permisos sectoriales y queda lista para su promulgación
Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

Repasa el empate entre el Betis de Manuel Pellegrini con Nottingham Forest en la Europa League

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?