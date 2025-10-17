SUSCRÍBETE
¿El producto perfecto para quienes deben dejar a su perro solo en casa?

NotCo AI y BBDO Chile lanzan Aroma Best Friend, una campaña global en la que se recrea con IA el aroma del dueño para acompañar a las mascotas que se quedan solas en casa.

 
¿El producto perfecto para quienes deben dejar a su perro solo en casa?

El problema de la soledad en los perros

Cuando los perros quedan solos en casa, pueden desarrollar ansiedad o síntomas parecidos a la depresión. En distintos estudios se estima que hasta un 40 % de las mascotas muestran malestares emocionales por ausencia prolongada de su dueño.

Existen pruebas y hasta videos que han sido virales en los que vemos a los mascotas tomando prendas de su dueño para poder conciliar el sueño en su ausencia.

Las preguntas claves que se hicieron, fueron 2:

¿Qué pasaría si un perro pudiera “oler” a su dueño, sentirlo, incluso cuando está físicamente ausente?

Y Si NotCo recrea los sabores, texturas y aromas de alimentos ¿podrá recrear el aroma de una persona?

Qué es Aroma Best Friend

Para responder estas preguntas, NotCo AI junto a BBDO Chile presentan Aroma Best Friend, una campaña global con un propósito radical: convertir ciencia en presencia.

En esencia, es un dispositivo inteligente que libera el aroma de una persona a través de un difusor, con el fin de que su mascota lo perciba como si estuviera cerca.

Giuseppe: La Inteligencia Artificial de NotCo

La piedra angular del proyecto es Giuseppe, la IA de NotCo que tradicionalmente ha sido usada para diseñar alimentos vegetales como los ya conocidos NotMilk, NotCheese, NotIcecream, entre otros. Se podría decir que Guiseppe es el chef, como le dicen en NotCo, ya que mezcla y combina múltiples opciones plant based hasta llegar al sabor del alimento que se está recreando.

Pero en Aroma Best Friend, Giuseppe ha sido redirigido hacia una función distinta: Analizar y mapear los aromas característicos de una persona. Para ello, combina aprendizaje molecular con datos de rutina diaria, hábitos alimenticios y factores ambientales. Gracias a su capacidad para explorar combinaciones inesperadas de moléculas y compuestos, logra recrear un “código aromático personal” que luego puede volverse fragancia.

En otras palabras: Giuseppe no solo “cocina” sabores, sino que en este caso “traduce” la esencia de una persona en un aroma funcional para el bienestar de las mascotas.

Pruebas y Desarrollo

La campaña toma como caso a Billy y su perrita Bella. En el video narrativo conocemos su rutina, la ausencia y la necesidad emocional. Todo esto implicó años de investigación: se generaron múltiples fórmulas, se hicieron pruebas con perros y dueños reales, se ajustaron parámetros hasta dar con un “prompt” aromático que resultara tranquilizador para el olfato canino.

BBDO CHILE

La agencia BBDO Chile ha destacado en el mercado sobre estos últimos años gracias a grandes campañas e ideas tanto a nivel nacional como global, siendo nombrada en EFFIE como la mejor agencia de Chile desde el año 2020 hasta la fecha, sin mencionar los múltiples reconocimientos en festivales de creatividad alrededor del mundo tales como Cannes Lions, convirtiéndose este año, en el único oro para Chile con su campaña Proyecto 4270 para Banco de Chile.

Abriendo caminos en bienestar animal

Aroma Best Friend no es solo un experimento emocional: Es una muestra de cómo la inteligencia artificial puede cruzar industrias y aportar al bienestar animal.

Hoy quienes quieran acceder a esta innovación podrán hacerlo inscribiéndose en la lista de espera ya que aún no está a la venta en notco.com/recreateyouraroma.

