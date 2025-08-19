Electric Days de BYD Auto: bonos especiales de hasta $7.000.000

BYD —marca N°1 en ventas globales de vehículos de nuevas energías y representada en el país por Astara— realizará desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de agosto, su evento “Electric Days”, jornadas diseñadas para acercar la electromovilidad a más personas en Chile.

Durante toda la semana, los clientes podrán aprovechar ofertas exclusivas en una amplia gama de modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, con rebajas de hasta un 11% sobre el precio de lista y bonos de hasta $7.000.000, según el modelo.

“La electromovilidad es el presente. Por eso, hemos creado esta semana, una oportunidad única para dar el paso hacia la electromovilidad y experimentar el ahorro real en combustible y mantenimiento. Invitamos a visitar nuestras tiendas y concesionarios en todo el país, para conocer los descuentos y exclusivos bonos, y acercar la movilidad eléctrica”, afirmó Derek Fox, gerente general de BYD Auto Chile.