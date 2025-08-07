Gobierno de Santiago impulsa Expo Agua 2025 para combatir la crisis hídrica con innovación y colaboración

Organizada por el Gobierno de Santiago, el Fondo de Agua Santiago-Maipo e Interexpo, la Expo Agua Santiago 2025 se alza como un espacio clave para encontrar soluciones concretas y colaborativas frente a la crisis hídrica. Esta quinta versión se realizará los días 13 y 14 de agosto, en conjunto con el XVIII Foro de la Economía del Agua, en el centro de eventos Metropolitan Santiago.

Este año, el encuentro se amplía a dos jornadas para incorporar ruedas de negocios y talleres prácticos, con el objetivo de generar soluciones concretas y colaborativas frente a los desafíos actuales en la gestión del agua.

Al respecto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que:

“La crisis hídrica es uno de los desafíos más urgentes que enfrentamos como región y como país. Por eso, desde el Gobierno de Santiago impulsamos Expo Agua como un espacio de colaboración, innovación y acción concreta. No se trata solo de conversar sobre el problema, sino de avanzar en soluciones reales para garantizar agua segura y sostenible para todos los habitantes de la Región Metropolitana y de Chile”.

Por su parte, Cristina Huidobro, gerenta del Fondo de Agua Santiago-Maipo, sostuvo que:

“En esta cumbre del agua podremos conocer iniciativas de todos los sectores, del mundo público, privado, sociedad civil y academia; soluciones tecnológicas, basadas en la naturaleza y de tipo social. Porque el foco es ver cómo abordar los desafíos hídricos que tenemos en la Región Metropolitana y en el país, a través de la colaboración y la innovación”.

El evento ha logrado posicionarse como una plataforma que visibiliza la crisis hídrica, identifica a los actores que proponen soluciones, y fomenta espacios de colaboración público-privada, tanto a nivel nacional como internacional. En esta edición, se enfatiza la necesidad de transformar nuestra relación con este recurso vital, reconociendo el agua como un desafío global y la importancia de actuar de forma conjunta.