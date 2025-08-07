Gobierno de Santiago impulsa Expo Agua 2025 para combatir la crisis hídrica con innovación y colaboración
Organizada por el Gobierno de Santiago, el Fondo de Agua Santiago-Maipo e Interexpo, la Expo Agua Santiago 2025 se alza como un espacio clave para encontrar soluciones concretas y colaborativas frente a la crisis hídrica. Esta quinta versión se realizará los días 13 y 14 de agosto, en conjunto con el XVIII Foro de la Economía del Agua, en el centro de eventos Metropolitan Santiago.
Este año, el encuentro se amplía a dos jornadas para incorporar ruedas de negocios y talleres prácticos, con el objetivo de generar soluciones concretas y colaborativas frente a los desafíos actuales en la gestión del agua.
Al respecto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que:
“La crisis hídrica es uno de los desafíos más urgentes que enfrentamos como región y como país. Por eso, desde el Gobierno de Santiago impulsamos Expo Agua como un espacio de colaboración, innovación y acción concreta. No se trata solo de conversar sobre el problema, sino de avanzar en soluciones reales para garantizar agua segura y sostenible para todos los habitantes de la Región Metropolitana y de Chile”.
Por su parte, Cristina Huidobro, gerenta del Fondo de Agua Santiago-Maipo, sostuvo que:
“En esta cumbre del agua podremos conocer iniciativas de todos los sectores, del mundo público, privado, sociedad civil y academia; soluciones tecnológicas, basadas en la naturaleza y de tipo social. Porque el foco es ver cómo abordar los desafíos hídricos que tenemos en la Región Metropolitana y en el país, a través de la colaboración y la innovación”.
El evento ha logrado posicionarse como una plataforma que visibiliza la crisis hídrica, identifica a los actores que proponen soluciones, y fomenta espacios de colaboración público-privada, tanto a nivel nacional como internacional. En esta edición, se enfatiza la necesidad de transformar nuestra relación con este recurso vital, reconociendo el agua como un desafío global y la importancia de actuar de forma conjunta.
“Nuestro propósito en Expo Agua Santiago 2025 es poder concretar las distintas soluciones que hemos conocido en versiones anteriores, en colaboración con actores públicos, privados, la academia y la sociedad civil que se han encontrado en este evento que no solo es de Chile, sino de toda Iberoamérica”, señala
