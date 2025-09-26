Guía para seguir el Mundial Sub 20

El Mundial arranca este sábado, se jugará en Chile y marcará la vigesimocuarta edición del tradicional certamen juvenil. La competencia se desarrollará durante 23 días días y promete ser un espectáculo futbolístico de primer nivel.

Se trata de la segunda vez que Chile alberga un Mundial Sub 20, luego de haber organizado la edición de 1987. El torneo reunirá a 24 equipos provenientes de todas las confederaciones del mundo. Se disputarán 52 partidos en Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua.

Entre los favoritos se encuentran los históricos: Brasil, Argentina, Francia y España. Las revelaciones podrían llegar desde África y Asia. Equipos como Nigeria, Marruecos o Corea del Sur podrían sorprender con actuaciones destacadas y dejar una marca en la competencia.

También hay selecciones tapadas que esconden un potencial considerable. Países como Chile, México o Japón buscan dar la sorpresa.

“Según JugaBet, Brasil y Francia llegan como máximos favoritos al torneo, mientras que las cuotas más atractivas están en equipos como Chile o Nigeria para quienes confían en las sorpresas”, señalan.

Cada selección favorita cuenta con figuras clave. Por ejemplo, en Brasil y Francia destacan jugadores que ya brillan en sus clubes y que podrían convertirse en referentes del fútbol mundial, como Pedrinho y Rabby Nzingoula. El torneo es una vitrina para jóvenes promesas que podrían transformarse en el próximo Messi o el próximo Mbappé.

Como jugador revelación del torneo podría Juan Francisco Rosell, el chileno que brilló en el Sudamericano Sub 20.

“Los analistas de JugaBet señalan a tres jóvenes con las mayores probabilidades de convertirse en estrellas del torneo — nombres que podrían dominar el fútbol mundial en pocos años”, indican.

El calendario oficial inicia el 27 de septiembre y se extiende hasta 19 de octubre. La fase de grupos es hasta el 5 de octubre, los octavos de final desde el 7 de octubre, los cuartos de final el 11 de octubre y la semifinal el 15 de octubre.

Las ciudades sede ofrecerán estadios modernos y experiencia completa para los espectadores. Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso remodelaron sus reductos. Los partidos podrán seguirse en televisión y plataformas online, a través de Chilevisión y DSports.

El Mundial Sub 20 es un escenario donde se forjan las leyendas del mañana. Cada edición ofrece historias que luego se transforman en hitos dentro del fútbol profesional: