LATAM Airlines presenta: “Bienvenido a ir más alto”, su nueva promesa de marca que da valor a su hospitalidad y calidad de servicio

LATAM Airlines presentó oficialmente su nueva promesa de marca global: “Bienvenido a ir más alto”, una expresión que busca reflejar el espíritu latinoamericano, la calidez y la excelencia en el servicio que distinguen a la compañía.

La nueva promesa nace de una convicción profunda que busca conectar con las personas, combinando excelencia e innovación con un trato auténticamente humano, con gestos amables, sonrisas y detalles que transforman un viaje en una experiencia diferente y en un buen recuerdo.

“Más que aviones, rutas o destinos, lo que realmente nos diferencia es la forma en que hacemos sentir a cada persona que viaja con nosotros. Es el toque humano lo que transforma el viaje”, señalaron desde la empresa.

Con esta evolución de marca, LATAM reafirma su compromiso con entregar una experiencia superior, cercana y confiable, impulsada por una red robusta de rutas nacionales e internacionales, tecnología y comodidad al servicio de los pasajeros, y un equipo que encarna la hospitalidad latinoamericana.

“Bienvenido a ir más alto” es el resultado de un trabajo colaborativo que unió a diversas áreas del grupo y a su agencia creativa asociada en la región, en un proceso de varios meses que buscó capturar la esencia del propósito de LATAM y verticales de la compañía.

“Este lanzamiento representa algo más grande que una campaña. Es una invitación a seguir creciendo, a mirar más alto y a mantener vivo el espíritu de servicio y cuidado que define a nuestra gente”, destacaron desde LATAM Airlines.

El lanzamiento de la nueva promesa llega acompañado de una campaña audiovisual y varios medios que retratan esos pequeños detalles y gestos que hacen la diferencia en cada viaje, y que ya se puede ver en sus plataformas oficiales.

“Bienvenido a ir más alto” está aquí para quedarse, en tierra y a más de 30.000 pies de altura. Mira la campaña aquí.