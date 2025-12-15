LATAM Airlines presenta su nueva promesa de marca: “Bienvenido a ir más alto”

LATAM Airlines Group lanzó este miércoles 10 de diciembre su nueva promesa de marca, “Bienvenido a ir más alto”, un concepto que busca poner al pasajero en el centro y elevar cada etapa del viaje, tanto en tierra como a bordo. El anuncio marca uno de los momentos más relevantes para el grupo, al consolidar su proceso de transformación de producto y servicio en toda la región.

En este contexto, LATAM Airlines Group también sorprendió con un hito inédito en la industria: el primer evento de lanzamiento concebido como un aviso publicitario en tiempo real, donde lo que ocurre dentro del escenario se ve hacia el exterior como parte de la propia campaña. El encuentro, además, contó con la participación especial de la artista Francisca Valenzuela, quien se presentó en vivo como parte de la experiencia.

La nueva propuesta surge tras un proceso de transformación interno que incluyó la renovación de cabinas, lounges, servicios premium, experiencia de embarque, oferta gastronómica y mejoras continuas en la operación. Esta promesa también integra una mirada de sostenibilidad, buscando que cada mejora —desde los materiales hasta los procesos y la eficiencia— aporte a un viaje más responsable y alineado con el compromiso ambiental del grupo. Con ello, la aerolínea busca reforzar una experiencia más acogedora, personalizada y coherente con su propósito.

“El foco está en cómo queremos que las personas se sientan al viajar con nosotros”, señaló Rodrigo Padilla, Director de Branding de LATAM Airlines Group. “Bienvenido a ir más alto refleja nuestra esencia: una marca guiada por la hospitalidad y por la atención al detalle, que evoluciona para responder a un pasajero más exigente y conectado, y que busca superar las expectativas en cada etapa del viaje”.

Para dar a conocer este hito, el grupo LATAM realizó un evento inmersivo en el MUT —al que asistieron más de 250 personas, entre ejecutivos, prensa, líderes de opinión e influenciadores— donde se mostró cómo esta nueva promesa se traducirá en experiencias concretas: desde mejoras en el servicio a bordo hasta nuevos estándares de hospitalidad, innovación y servicios digitales.

El evento ocupó dos pisos del recinto, con una puesta en escena completamente transparente hacia el exterior, permitiendo que el público pudiera observar lo que ocurría dentro. Los invitados recorrieron distintos espacios que simulaban etapas reales del viaje: una cabina premium rediseñada con nuevos asientos y ambientación; un stand dedicado a la iniciativa de sostenibilidad Segundo Vuelo, que muestra cómo LATAM da una segunda vida a textiles en desuso y apoya el emprendimiento de comunidades de mujeres; una propuesta de cocina latinoamericana; y una cabina premium moderna, diseñada especialmente para este lanzamiento. Durante la jornada, además, se realizaron sorteos especiales entre los asistentes, incluyendo pasajes y millas LATAM Pass.

El nuevo lema ya está visible en campañas y activaciones en toda la región y se implementará progresivamente hasta 2026. Asimismo, el grupo LATAM adelantó que los próximos meses incluirán nuevos anuncios asociados a producto, rutas, flota, experiencia digital y sostenibilidad, con el fin de llevar la promesa a todos los puntos de contacto con el pasajero.