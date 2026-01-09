SUSCRÍBETE POR $1100
    Más de mil personas mayores aprendieron a mejorar el manejo de sus finanzas personales y digitales en 17 comunas del país

    La iniciativa “Nunca es Tarde” de educación financiera de la Asociación de Bancos y la Facultad de Economía y Negocios, FEN de la Universidad de Chile capacitó a 1.036 personas mayores durante 2025, consolidando un crecimiento sostenido año a año y acumulando más de 1.500 beneficiados desde su inicio.

     
    Más de mil personas mayores aprendieron a mejorar el manejo de sus finanzas personales y digitales en 17 comunas del país

    El programa aborda contenidos clave como alfabetización digital bancaria, administración del presupuesto y uso seguro de herramientas financieras, con foco en la autonomía y el bienestar económico de las personas mayores.

    En un contexto de envejecimiento acelerado de la población y crecientes desafíos asociados al manejo de las finanzas personales, más de mil personas mayores participaron durante 2025 en la tercera edición del programa “Nunca es Tarde”, iniciativa de educación financiera impulsada por la Asociación de Bancos (ABIF) junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN).

    Durante el año, el programa logró capacitar a 1.036 personas mayores en 70 talleres presenciales, desarrollados en 17 comunas del país, entre ellas Estación Central, La Cisterna, La Florida, La Reina, Lo Barnechea, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Peñalolén, Puente Alto, Renca, Santiago, La Serena, Chillán, Los Ángeles y Temuco. La ejecución combinó trabajo de voluntarios de la banca con municipalidades y sedes de INACAP, permitiendo adaptar los contenidos a las realidades locales y a las principales necesidades detectadas en cada territorio.

    “Este programa responde a una realidad muy concreta: muchas personas mayores enfrentan cambios tecnológicos y financieros profundos, con ingresos limitados y altos niveles de incertidumbre. ‘Nunca es Tarde’ busca entregar herramientas simples, útiles y aplicables, que les permitan administrar mejor sus recursos y desenvolverse con mayor seguridad”

    José Manuel Mena, presidente de la ABIF

    “Esta iniciativa busca reducir las brechas de alfabetización financiera en las personas mayores, entregando herramientas prácticas para enfrentar esta etapa de la vida con mayor autonomía y seguridad. A diferencia de otros programas formativos, los cursos no siguen una secuencia obligatoria, sino que se implementan según las necesidades que identifican los municipios o instituciones que convocan a los participantes”

    Jaime Ruiz-Tagle, director ejecutivo de Mi Barrio Financiero

    Alfabetización digital y seguridad financiera, las principales brechas

    Uno de los principales focos del programa durante 2025 fue ampliar la oferta de cursos, incorporando finanzas básicas, inversiones, temas de emprendimiento, y alfabetización digital bancaria, curso que concentró la mayor convocatoria con 517 participantes. Este módulo respondió a la necesidad de acompañar a las personas mayores en la adaptación al uso de tecnologías financieras, abordando tanto el manejo de herramientas como aspectos clave de seguridad, prevención de estafas y confianza en el uso autónomo de las plataformas.

    A ello se sumaron los cursos “Aprendiendo Finanzas”, orientado a la administración del presupuesto personal y familiar, que concentró cerca del 28% de los participantes; “Emprendimiento”, con aproximadamente un 13%; y “Aprendiendo Inversiones”, que representó en torno al 10% de la participación total. Todos estos módulos estuvieron enfocados en entregar conocimientos prácticos para una mejor toma de decisiones financieras, considerando que las pensiones suelen ser una de las principales fuentes de ingreso en esta etapa de la vida.

    Desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile destacaron que el diseño del programa se basa en diagnósticos previos y en la experiencia directa en terreno, lo que permite ajustar los contenidos a las necesidades reales de las personas mayores y maximizar su impacto.

    Esta iniciativa forma parte de Mi Barrio Financiero, el programa de educación financiera desarrollado por ABIF y la FEN, que entrega formación gratuita a distintos segmentos de la población, incluyendo personas mayores, emprendedores y ciudadanía en general.

    De cara a los próximos años, desde la Asociación de Bancos destacaron que el desafío es seguir ampliando el alcance territorial del programa y profundizar contenidos vinculados al uso seguro de tecnologías financieras, reforzando la autonomía y el bienestar económico de las personas mayores.

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

