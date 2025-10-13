Pablo Zamora, presidente de Fundación Chile: “Después del éxito de NotCo podría haberme jubilado perfectamente”

¿Qué ha llevado a un científico como Pablo Zamora, cofundador de NotCo, empresa que ha tenido éxito mundial en su cruzada por producir alternativas vegetales a alimentos de origen animal, a salir constantemente de sus zonas cómodas para explorar en mundos nuevos y desconocidos?

“Parece irracional querer dejar de estar cómodo, pero tengo unas ganas incontenibles de hacer cosas”, responde Zamora, protagonista del primer capítulo de Mentes Libres, un nuevo videopodcast creado por Mercado Libre en alianza con La Tercera, y que en ocho capítulos dará espacio a la reflexión de los personajes que están liderando la innovación, ciencia, educación, tecnología y liderazgo social en el país.

En esta entrega, Zamora junto a Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, analiza cuánto cambió su vida luego del hito mundial que marcó su trabajo en NotCo; también habla sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la innovación y cómo la curiosidad y la incomodidad son motores esenciales para transformar la realidad.