Queman parlamento en Nepal en medio de violentas protestas

El incendio del sede legislativa marcó una nueva escalada de protestas que han sacudido en la última semana al país asiático. Las razones de las violentas manifestaciones, radican en la prohibición de redes sociales y la corrupción gubernamental.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Las protestas en las calles estallaron hace 10 días, principalmente en redes sociales con hashtag como #nepobabies, que denunciaban la corrupción y el nepotismo al interior del gobierno.

Pero la gota que rebalsó el vaso para los nepalíes y que llevó las protestas a las calles, fue la decisión del gobierno de suprimir las plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida “autoritaria” que los ciudadanos consideraron un “brutal ataque a la libertad de expresión”.

Además, las residencias de varias autoridades y líderes políticos también fueron quemadas, según informaron medios locales.

Entre las viviendas incendiadas, se encuentra la del premier KP Sharma Oli y la del líder del partido más grande de Nepal, Sher Bahadur Deuba, además de la residencia del líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

