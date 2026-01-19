SUSCRÍBETE POR $1100
    Teck Quebrada Blanca reafirma su compromiso con la sostenibilidad al operar con energía 100% limpia y renovable en alianza con AES Andes

    La operación minera en la Región de Tarapacá alcanzó un suministro eléctrico completamente renovable para un consumo anual superior a los 2.000 GWh, equivalente a cerca del 2% de la demanda eléctrica del país.

     
    Teck Quebrada Blanca reafirma su compromiso con la sostenibilidad al operar con energía 100% limpia y renovable en alianza con AES Andes

    Teck y AES Andes conmemoraron un hito clave para la minería y el sistema energético chileno: la matriz energética 100% limpia y renovable de Teck Quebrada Blanca (QB), una de las operaciones mineras estratégicas para la producción de cobre en el país.

    El logro es fruto de un proceso iniciado en 2013, cuando Teck y AES Andes firmaron su primer acuerdo para el suministro de energía solar, que permitió la construcción de una planta solar de 21 megawatts, marcando el inicio de una transición progresiva hacia fuentes renovables. Este camino se consolidó en noviembre de 2022, con la firma de un contrato de suministro eléctrico de largo plazo que aseguró que, a partir de 2025, el total del consumo energético de Quebrada Blanca, en la Región de Tarapacá, provenga de fuentes limpias y renovables.

    La ceremonia de entrega del certificado se realizó en el Centro de Operaciones y Control Remoto (ROCC) de AES Andes y contó con la presencia del ministro Economía y Energía, Álvaro García, la embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quienes destacaron la relevancia de este tipo de alianzas para fortalecer una minería moderna, competitiva y alineada con los desafíos energéticos y climáticos del país.

    El cumplimiento de este gran hito da cuenta de la confianza que nuestros clientes depositan en AES Andes, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia operacional y con nuestra capacidad para anticiparnos a sus necesidades ofreciendo soluciones competitivas, sustentables y de largo plazo”.

    Javier Dib, Gerente General AES Andes

    Dale Webb, VP Senior Operaciones Latam Teck, comentó que “el uso exclusivo de energía renovable en Quebrada Blanca es un importante paso adelante en la estrategia de sostenibilidad de Teck, que contribuye al objetivo corporativo de reducir la intensidad de carbono de nuestras operaciones en un 33% para 2030 y avanzar hacia nuestro compromiso de neutralidad de carbono para 2050”.

    “Este acuerdo entre Teck y AES Andes representa la consolidación de una historia donde la minería ha sido un motor fundamental para el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile. Esta colaboración es un ejemplo de la sinergia que el presente requiere: mientras el sector minero impulsa la demanda energética, el sector eléctrico le otorga una ventaja competitiva estratégica a través de la producción de “cobre verde”, un recurso que el mundo valorará cada vez más en el futuro”.

    Álvaro García, biministro

    Energía renovable a escala industrial

    Actualmente, el suministro eléctrico de Teck Quebrada Blanca se basa en una combinación de energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento con baterías, incluyendo infraestructura ubicada en el hub Andes Solar de AES Andes, en pleno desierto de Atacama, Región de Antofagasta, donde opera el sistema de almacenamiento de energía con baterías más grande de Latinoamérica.

    Gracias a este esquema, la compañía cubre un consumo anual superior a los 2.000 gigawatts hora, equivalente a cerca del 2% de la demanda eléctrica total de Chile. Este enfoque permite reducir aproximadamente 1,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año, un impacto comparable a retirar más de 340 mil vehículos de circulación, el doble del parque automotriz de la Región de Tarapacá, donde se emplaza la operación minera.

    Este hito se suma a otras prácticas sostenibles de la operación, como el uso de agua desalinizada en el 100% de sus procesos y un trabajo permanente de relacionamiento con las comunidades del territorio, consolidando a Quebrada Blanca como una operación minera alineada con los desafíos ambientales y sociales del país.

