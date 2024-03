Radiografía a los headliners del Lollapalooza 2024: ¿qué traen Blink-182, Feid y compañía?

Lollapalooza Chile 2024 tiene una menú diverso y atractivo para todos los gustos. Para quienes gozan y disfrutan del reggaetón tendrán enfrente a una superestrella del género como Feid; los amantes del rock podrán regodearse con Blink-182, Limp Bizkit y Arcade Fire; mientras que Sam Smith y SZA serán los encargados de deleitar con sus voces a los presentes con sus fusiones de R&B con otros géneros.

Es la plana mayor de lo que traerá el festival en su edición número 12 y que se desarrollará por tercer año consecutivo en el Parque Bicentenario de Cerrillos a partir de este viernes 15 hasta el domingo 17 de marzo. Acá, todo lo que debes saber sobre los seis hedliners de Lollapalooza Chile 2024.

Blink-182

La banda estadounidense, fundada en 1992, marca su regreso tras el incidente que obligó a cancelar su actuación en la edición 2023 debido al percance que sufrió Travis Barker, su emblemático baterista, tras haberse lesionado el dedo anular de su mano izquierda. Con sed de revancha, Blink-182 hará su debut en la edición chilena del festival y también en el país con una atractiva lista de novedades.

Una de ellas es el regreso de Tom DeLonge, quien salió de la banda en 2015 y volvió a integrar el trío a fines de 2022. No solo eso, ya que el retorno del guitarrista se dio con el lanzamiento del nuevo disco One More Time, el noveno de su trayectoria, que está compuesto de canciones impregnadas de la perspectiva adulta de la vida, la edad, y sus constantes desafíos y cuestionamientos. Como la canción homónima del disco, que afronta la mortalidad y la reciente batalla de Mark Hoppus contra el cáncer.

En su esperado debut en el país, el trío estadounidense promete un espectáculo memorable con éxitos atemporales como I Miss You, First Date o All The Small Things, con lo mejor de su nuevo material, incluyendo el energético sencillo Edging, Dance with me o More Than You Know. Este recorrido por sus 32 años de trayectoria musical se condensará en un set de hora y media y promete ser uno de los momentos altos de la segunda jornada del evento.

Feid

El artista colombiano llega en su mejor momento a Chile. Celebrando el éxito de sus álbumes Feliz Cumpleaños Ferxxo y Ferxxocalipsis, el cantante de 31 años será la única carta latinoamericana entre los seis cabezas de cartel. Salomón Villada, que partió su carrera musical a principios de la década pasada, ha tenido una carrera ascendente, pues comenzó escribiendo para otros artistas, como Maluma o J Balvin y de a poco fue construyendo su carrera individual.

El oriundo de Medellín tiene una relevancia en Chile innegable. Se presentó por primera vez en marzo de 2022 y casi un año después volvió para realizar una fecha doble que repletó el Movistar Arena. Pero no es el único antecedente, pues “Ferxxo” se convirtió en el tercer artista más escuchado en Chile en las listas de Spotify y ha posicionado durante varias semanas en el Top Chile de la plataforma la canción “Luna”.

Eso sí, su relación no acaba allí. En 2022 se hizo parte de Ultra Solo Remix, de Polimá Westcoast y Pailita, donde también se sumaron De La Ghetto y Paloma Mami y en el disco MOR, no le temas a la oscuridad incluyó el único tema del ferxxo junto a Young Cister y Pailita. Por lo mismo, no sería descabellado esperar la aparición de los artistas chilenos en Lollapalooza.

En sus últimos conciertos el artista ha hecho un repaso por todos sus éxitos del último tiempo, como Vente conmigo, Ferxxo 151, Chorrito pa las animas o la celebrada colaboración con Bad Bunny, Perro Negro, que lo ha llevado a participar en la gira con el astro puertoriqueño en Most Wanted Tour. Éxitos que le permitieron llevarse el galardón a “Mejor artista masculino 2023″ en los premios Heat Latin Music y otras nominaciones en ceremonias como Premios Tu Música o Latin Grammy.

Sam Smith

El cantante inglés tiene un recorrido impresionante. Su éxito ha quedado grabado en sus más de 15 años de carrera: hace unos días Stay With Me, uno de sus mayores éxitos alcanzo los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, y ha vendido más de 20 millones de álbumes a nivel mundial. Eso sí, Sam Smith no sustenta su dominio solo en números, pues gracias a un perfil excéntrico ha construido una estética imponente y propia que destaca en cada presentación en vivo. Con colores fuertes, vestimentas despampanantes llenas de plumas, tacones, maquillaje y escenografías coloridas, su puesta en escena no deja a nadie indiferente.

A Chile regresa después de un lustro –su debut fue precisamente en Lollapalooza– con ese rótulo excéntrico. El compositor también ha explorado distintos rincones de la música, pasando del R&B y pop a la electrónica y el trap. De hecho, llega al país con discos nuevos como Love Goes (2020) y Gloria (2023), y con hits como Desire, en colaboración con Calvin Harris, que ha alcanzado más de 180 millones de reproducciones.

El intérprete de How do you sleep, traerá lo mejor de su tour Gloria, que ha sido constantemente aclamado y que cuenta con tres actos y una introducción: “Love”, “Beauty” y “Sex”. En esta performance el inglés desarrolla un show sensual con un repaso a gran parte de su discografía.

SZA

La artista estadounidense viene precedida de una carrera en constante ascenso. Con múltiples nominaciones a los premios Grammy 2024 y ganadora en la categoría “Mejor interpretación pop dúo/grupo” con su canción Ghost in the machine junto a la cantante Phoebe Bridgers, SZA llega con título de estrella.

Así, la cantante ha construido su carrera en base a su talento y, especialmente, a su voz excepcional, lo que la ha posicionado como una de las revelaciones del R&B contemporáneo. En 2023, instaló su sencillo Kill Billdurante cinco semanas en el segundo puesto del ránking Billboard Hot 100, y ha destacado por otras colaboraciones como What Lovers Do junto a Maroon 5, Kiss me More con Doja Cat y Just Us con DJ Khaled.

En el Parque Bicentenario de Cerrillos la cantautora y productora traerá un espectáculo “surrealista”, como han catalogado algunos críticos, además de un nivel musical a su altura. En el “SOS Tour”, en el que presentó el álbum SOS ­–que contó con la colaboración de Phoebe Bridgers y Travis Scott– cuenta con una propuesta casi teatral, con el uso de pantallas gigantes, plataformas en altura y constantes recursos audiovisuales, la artista de 33 años se atreve incluso a instalarse en un bote salvavidas y navegar entre el público.

Arcade Fire

Íconos del indie rock, la banda fundada a principios de los 2000 regresa a Chile después de su emocionante concierto en 2017, donde llegaron a promocionar Everything Now e hicieron cantar a un Movistar Arena eufórico.

El recorrido de la banda canadiense ha acumulado una serie de hitos a lo largo de su existencia, como la recomendación que hizo David Bowie de su primer disco Funeral, y la obtención de múltiples premios, como el Grammy al Mejor Álbum en 2010 por The Suburbs.

Para el concierto de este sábado 16, Arcade Fire asegura un show estremecedor. Algunos medios, como Variety, han calificado la puesta escena de la banda como hipnotizante para sus fanáticos, pues los artistas “derraman su alma”. Algo que va de la mano con los efectos visuales que utilizan junto a disfraces, láseres y escenografías, sumada a la energía frenética de sus presentaciones y también de los asistentes, pues en su última presentación en el país los propios músicos quedaron perplejos por el entusiasmo de los presentes.

Por lo mismo, para su show se espera que la banda haga un recorrido a través de sus producciones sin privilegiar uno por sobre otro, algo que realizaron en sus últimos conciertos.

Limp Bizkit

Esta agrupación lleva deleitando a los fanáticos del numetal desde hace tres décadas con éxitos como Break Stuff o Behind blue eyes. Considerados como uno de los precursores del género, la banda de Florida, Estados Unidos, se presentará por cuarta vez en el país, luego de sus espectáculos de 2011, 2013 y 2016.

El conjunto, que tuvo una separación entre 2005 y 2008, ha anunciado en ocasiones anteriores la salida de un nuevo disco para este año. El grupo liderado por Fred Durst lanzó Out of Style, proveniente del último material que lanzaron en 2021, Still Sucks, y que acarreó una ola de cuestionamientos de parte de sus propios fanáticos por sus .

Eso sí, pese a que no es primera vez en el país, la expectación es alta, especialmente porque sus conciertos han buscado dar con esa nostalgia tan potente de una generación que ha tenido en su playlist los clásicos de esta banda, con clásicos como Break stuff y Show me what you got.