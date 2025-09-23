15 años celebrando la cultura

SEÑOR DIRECTOR:

Este 2025, el sector cultural y la comuna de Las Condes tienen grandes motivos para celebrar. El 25 de agosto del 2010, se inauguraba el Teatro Municipal de Las Condes, una infraestructura única en nuestro país, dotada de una gran sala; un equipamiento técnico de primer nivel, poniendo a disposición todas las posibilidades (no sólo técnicas) para que las distintas compañías, creadores e instancias artísticas pudieran desarrollar lo mejor de su trabajo, de manera cómoda y digna, donde la excelencia fuera un sello.

Hoy, continuamos por esa senda, con alegría, grandes desafíos y también muy agradecidos, no es fácil que en nuestro país las iniciativas culturales perduren en el tiempo; requieren de mucha voluntad, gestión, compromiso, responsabilidad e interés. Es por esto que podemos reafirmar con convicción que lo anterior se ha concretado con creces. A lo largo de los años, el Teatro ha tenido 1.733.107 asistentes, más de 900 espectáculos en cartelera y solo este 2025, hemos recibido la visita de más de 3.000 niños y niñas. Los desafíos continúan siendo grandes, pero sabemos, en conjunto con el directorio y el gran equipo que compone este teatro, que sí se puede. Este espacio cultural es un espacio vivo, donde día a día nos hemos acercado a vecinos, adultos mayores, niños, jóvenes, familias, entre otros, no sólo de nuestra querida comuna -que por supuesto es nuestra prioridad- sino que de toda la Región Metropolitana y también, como un desafío mayor, de todo el país.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso para aportar de manera innovadora a la programación artística, a la educación artística -a través del programa Palco Educativo-, a las alianzas con otras instituciones, al fomento de la creación nacional, al desarrollo profesional del ecosistema cultural y a la gestión de procesos transparentes. Soñamos e invitamos a soñar con un Chile mejor, donde la cultura y por ende la calidad de vida, esté en el centro de nuestro desarrollo.

Fernanda Castillo

Directora del Teatro Municipal de Las Condes