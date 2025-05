A mar revuelto... Sophie Park / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente anuncio de la administración Trump de quitarle las visas a los estudiantes internacionales de Harvard es la última de una serie de medidas hostiles a los miles de inmigrantes que estudiamos o trabajan en rubros a la vanguardia del conocimiento.

Chile se encuentra en una posición privilegiada para atraer talento, especialmente individuos de alto capital humano, de países latinoamericanos, que ven como Estados Unidos ya no es el lugar más atractivo para radicarse. Hoy no hay una política de Estado para esto, no perdamos la oportunidad y aprovechemos ser el país latino más seguro, con mayor calidad de vida y servicios, para ubicarnos al centro del continente.

Miguel de Iruarrizaga

Estudiante de Magister de Harvard