Analogía con Torres del Paine

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz del lamentable accidente en las Torres del Paine, el sindicato de guardaparques de Conaf ha declarado que el gremio turístico “ejerce una fuerte presión para mantener la operación, apertura y funcionamiento de las áreas protegidas (...) bajo cualquier circunstancia”. Ignoro la veracidad de tal afirmación, pero sin duda es complejo conciliar la seguridad con los beneficios económicos. El único camino es el diálogo y la prudencia.

A mi juicio, una situación análoga se presenta en el ámbito marítimo, donde existen sempiternas sugerencias para que la Armada libere tanto el sistema de practicaje de buques en puertos y canales, como las normas que se deben aplicar para el cierre de puertos por mal tiempo. En ambos casos, hasta ahora se ha privilegiado el diálogo favoreciendo una seguridad que podríamos llamar “criteriosa”, de modo de no tener que lamentar situaciones que a la larga serían mucho más onerosas.

Miguel Ángel Vergara