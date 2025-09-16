Atención secuestrada

SEÑOR DIRECTOR:

Un profesor explica una ecuación. La mitad de la sala no lo escucha: está en TikTok. No es exageración. Según PISA 2022, Chile está entre los tres países de la OCDE donde más estudiantes se distraen con el celular en clases.

El smartphone no es un simple distractor, está diseñado para robar atención. Y sin atención, no hay aprendizaje. La evidencia lo confirma: cuando se prohíbe su uso en el aula, el aprendizaje mejora.

La atención es el tesoro de la sala de clases. Cuidarla es proteger el derecho a aprender.

Lucas Silva Didier

Investigador en Educación Lirmi