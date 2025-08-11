Autoría de programa de gobierno

SEÑOR DIRECTOR:

En el artículo “La mujer detrás del programa de Kast”, publicado en la edición de ayer de este diario, se afirma que yo habría sido autor del programa de gobierno de la candidatura de José Antonio Kast en la primera vuelta del año 2021. Esa afirmación carece de veracidad, porque no tuve ninguna participación en dicho documento.

Por el contrario, a solicitud del candidato colaboré en la redacción del programa que se elaboró para la segunda vuelta, integrando a representantes de las demás candidaturas que lo apoyaron, y cuyo contenido es muy diferente en el fondo y en la forma del primer programa señalado.

Marco Antonio González I.