Cable a tierra

SEÑOR DIRECTOR:

El periodista Daniel Matamala destinó sus columnas de opinión del 22 de febrero y del 1 de marzo a comentar sobre el conflicto por el cable submarino Con Con- Hong Kong. En ambos textos derrocha ironía y lanza duras críticas al actual gobierno de EE.UU. y particularmente a su Presidente. También dispara dardos a parte de la élite chilena, al Presidente electo José Antonio Kast y a otras autoridades que asumirán el 11 de marzo. En ninguno de sus artículos cuestiona directamente al Presidente Gabriel Boric ni a personeros de su gobierno. Tampoco recrimina al gobierno chino. ¿No existen procedimientos, omisiones, decisiones u otros aspectos que echar en cara a estos protagonistas del conflicto?

Rodrigo Méndez Vives