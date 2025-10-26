Candidatos presidenciales y propuestas reales de viviendas

SEÑOR DIRECTOR:

Ya queda menos de un mes para las elecciones presidenciales y hasta el momento solo hemos escuchado promesas de construcción y subsidios a largo plazo. Son políticas necesarias, pero que olvidan la urgencia del presente. Mientras se discuten grandes planes, ¿qué pasa con la familia que hoy tiene un techo roto o con los niños que juegan sobre tierra? La dignidad no puede esperar.

Nuestro trabajo no compite con el Estado, lo complementa en su dimensión más humana. No esperamos la solución definitiva para actuar: trabajamos hoy en habilitación social, en visibilizar a las personas, en mejoramiento habitacional, en reparaciones concretas y en el desarrollo de los niños de estas comunidades, junto con sus familias.

Un llamado a los candidatos: una verdadera política de vivienda debe integrar esta urgencia. No basta con pensar en el “dónde” se vivirá en el futuro, sino en el “cómo” se sobrevive hoy.

Paz Donoso

Directora ejecutiva

Felipe Ortúzar

Presidente del directorio

Fundación Quiero Mi Casa