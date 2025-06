Chile y los BRICS

SEÑOR DIRECTOR:

Coincido con mi colega y amigo Ricardo Concha en que Chile no debe integrarse a los BRICS, pero creo que no puede restarse de la próxima cumbre en Río de Janeiro. Esto, por la relación histórica que tenemos con Brasil. Nuestra “amistad sin fronteras”, desde la oferta de asilo al emperador derrocado hasta los rumores de movimientos de tropas en el sur de ese país cuando arreciaba el enfrentamiento del Beagle, comprueban que no tenemos un vínculo más importante en el continente.

Por consiguiente, y más allá de que la relación Boric-Lula ha tenido altibajos, debemos asistir a un encuentro que además permite establecer o reforzar vínculos, como ya sucedió con el jefe de gobierno de la India.

Álvaro Zúñiga Benavides