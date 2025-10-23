SEÑOR DIRECTOR:

La reciente carta del concejal Richard Kouyoumdjian refleja con claridad las tensiones que generan los grandes recintos urbanos para eventos masivos. Sin embargo, es importante recordar que San Carlos de Apoquindo ha albergado espectáculos musicales desde hace décadas —Roxette, Luis Miguel, Sting, Whitney Houston, Pearl Jam, entre muchos otros—, por lo que el uso del recinto para conciertos no es nuevo ni improvisado.

Más bien, lo que estamos viendo hoy es la necesidad de buscar fórmulas de convivencia entre la vida residencial, la cultura y el deporte. En ciudades como Londres, Niza, Roma o Bogotá, los grandes eventos se integran al tejido urbano con planificación, diálogo y medidas de mitigación adecuadas. Esa es la vía correcta: acordar soluciones y no renunciar a espacios que fortalecen la vida cultural, el empleo y la salud mental de las comunidades.

Lo que corresponde ahora no es obturar posibilidades, sino construir acuerdos sostenibles que permitan que el Claro Arena y cualquier recinto de esta naturaleza funcione bien para todos: la ciudad, vecinos, artistas y público. Millares de empleos también lo agradecerán.

Jorge Ramírez

Presidente Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura