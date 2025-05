SEÑOR DIRECTOR:

Cuando se hacen esfuerzos sostenidos para que los estudiantes adquieran capacidades para valorar la libertad, el esfuerzo personal, el bien común, el juicio crítico y reflexivo, la empatía, la resolución de problemas y conflictos, y la democracia -que inspiran a nuestro proyecto educativo- cómo no alzar la voz ante un hecho ya insostenible. Están matando de hambre y mutilando a los niños de Gaza. Nuestra comunidad se siente angustiada y decepcionada con el silencio de muchos.

Piensen ustedes, ¿qué sucedería con sus familias si no pudieran recibir alimentos básicos y agua durante tanto tiempo? y ¿cuál es la intención de esta cruel política de Estado sino es su exterminio?

Los niños de Gaza enfrentan niveles severos de inseguridad alimentaria, denunciada por diversas organizaciones internacionales y por la Corte Penal Internacional de Justicia. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no habíamos sido testigos –y también cómplices- de un horror de esta magnitud. Mantener silencio no puede ser opción.

Nuestro quehacer ha estado lejano de la política. Nuestra misión ha sido aportar en el ámbito de la educación y formación con raíces árabes. En momentos de tan hondo sufrimiento y con la amenaza del desplazamiento forzado de la población de Gaza y en un tiempo más ciertamente de Cisjordania, sentimos el deber moral de exigir un mínimo de decencia y humanidad, para poder mirar a los ojos a nuestros estudiantes.

Con estos luctuosos hechos, habrá vencedores que celebrarán su éxito militar, pero no podrán mirar a los ojos a sus hijos y decirles que realizaron las acciones a su alcance para evitarlo. No tendrán consuelo ni justificación los que sostienen que las atrocidades padecidas por los niños en Palestina es algo tan lejano que no nos afecta.

Vivimos un momento crítico para la Humanidad con la transgresión flagrante de los derechos humanos y las normas básicas de justicia. Alzamos la voz para pedir paz, decencia y respeto por los miles de niños de Gaza.

Prof. René Salamé Martín

Presidente directorio Corporación Educacional Colegio Árabe

Ex ministro de Educación