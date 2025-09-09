Complejidades del SAE

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de la columna en que Sylvia Eyzaguirre describe las bondades del Sistema de Admisión Escolar (SAE), quisiera resaltar algunas complejidades de este sistema.

Gracias al SAE, se ha despersonalizado la admisión. Familias quedan separadas en distintos colegios, incluso al otro lado de la ciudad, y gracias a la falta de instancias para verificar la afinidad con el proyecto educativo, el SAE no favorece el ingreso de familias con valores e intereses alineados a los del colegio, dificultando la necesaria relación entre este y los apoderados.

En su afán de impedir discriminaciones arbitrarias, el SAE es ciego a distinciones que son necesarias. Por ejemplo, asigna a estudiantes en niveles donde no cuentan con los conocimientos necesarios (especialmente complejo en educación TP) y en ocasiones sobrepasa la capacidad de los colegios para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Así también, el SAE impide discriminaciones positivas, como la de estudiantes meritorios en establecimientos de excelencia, que los liceos TP prioricen la incorporación de mujeres en especialidades STEM o que proyectos educativos con vocación favorezcan el acceso de estudiantes vulnerables.

Desde su introducción, el SAE ha complejizado el trabajo de los profesores, generando exigencias desmedidas para quienes ya se encuentran al límite; ha debilitado el vínculo entre las familias y los colegios; ha perjudicado a los mismos alumnos y ha demonizado la selección como herramienta válida para potenciar talentos y alinear proyectos educativos. Es por ello por lo que celebro que el programa de Kast busque modificar este sistema y terminar con la “tómbola”, incorporando en su lugar otras consideraciones legítimas para la admisión, ya que como profesora no veo ninguna de las bondades que destaca Sylvia Eyzaguirre

Sara Izquierdo Rodríguez

Coordinadora de Historia

Colegio San Rafael, Fundación Barnechea