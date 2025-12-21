Construcción naval: decisión país

SEÑOR DIRECTOR:

Tras las elecciones presidenciales, se abren definiciones que marcarán el rumbo del país en los próximos años. Entre ellas destacan dos medidas clave: la Política Nacional de Construcción Naval y la Agencia para el Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), iniciativa que enfrentará su votación en el hemiciclo luego de un informe negativo.

La Política Naval nos ha permitido iniciar un nuevo ciclo en nuestra relación con el mar. Un paso relevante, especialmente cuando hoy cada barco construido activa la industria local, fortalece a las Pymes y abre la puerta a tecnologías modernas y sostenibles. Valdivia y la Región de Los Ríos son prueba de que contamos con talento humano y capacidades para liderar la construcción naval desde las regiones.

No obstante, este potencial no se materializará por inercia. Para que el sector se convierta en un verdadero motor de crecimiento, necesitamos infraestructura adecuada y mecanismos de financiamiento. Aquí la propuesta de AFIDE podría apoyar proyectos que hoy la banca tradicional no puede asumir, financiando iniciativas de alto impacto en infraestructura productiva, innovación y tecnologías verdes.

El debate legislativo que viene abre una oportunidad estratégica para transformar nuestra vocación marítima en desarrollo industrial y avanzar hacia una economía más diversificada y tecnológica.

Fernando Rodríguez

Gerente general de ASENAV