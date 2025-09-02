Costo social de la permisología

SEÑOR DIRECTOR:

La dilación de las evaluaciones ambientales representa un gravoso costo social para Chile, que va más allá de las cifras económicas. El análisis de Sofofa revela que la evaluación de proyectos, cuando excede los plazos ordinariamente contemplados para su revisión, genera pérdidas diarias cercanas a los 4,3 millones de dólares, configurando lo que se ha denominado “costo permisológico”.

Esta expresión no solo alude a la inmovilización de capital, sino también a la pérdida de competitividad y al retardo en la creación de empleos, elementos que, en el contexto actual, debieran ser prioritarios. Dicha dilación, entendida como el tiempo que sobrepasa la duración prevista para la evaluación en términos regulares, implica un desmedro para el desarrollo nacional, afectando la inversión y la generación de oportunidades.

Esta tramitación excesiva, que es calculada por el “Monitor de Ineficiencia Permisológica” del gremio, no solo afecta al titular del proyecto, sino que también recarga al ente público, y finalmente, repecurte negativamente en múltiples aspectos, entre ellos, la generación de empleos dignos y formales. Cada mes de retraso significa un número significativo de puestos de trabajo que no se crean, particularmente en sectores críticos como construcción y energía.

Sofofa apunta en la dirección correcta al cuantificar de manera periódica la eficiencia de la evaluación, pero aún se necesita mayor acción para combatir la burocracia excesiva que afecta el empleo y el crecimiento sostenible de Chile. Es esencial crear un sistema que equilibre la protección ambiental y el desarrollo económico.

Aprovechemos la crisis actual como una oportunidad para reformar y optimizar los procesos de evaluación, fortaleciendo así la competitividad y construyendo un futuro más próspero para todos.

Luz Didier Santander

Consejera de Sofofa