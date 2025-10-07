SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Crisis de natalidad y aborto

Por 
Cartas al director
Crisis de natalidad y aborto

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada comenzó en el Congreso la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En ese marco, algunas intervenciones sugirieron que existiría una relación entre la legalización del aborto y la “crisis de natalidad”.

Esa afirmación busca instalar una idea sin sustento científico, repetida en distintos países por sectores conservadores. Y si se pretende enfrentarla seriamente, el camino no es restringir derechos, sino atender las verdaderas causas.

El más reciente informe de UNFPA muestra que las principales razones por las que las personas no tienen los hijos que desean están relacionadas con la inseguridad económica, el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de la vivienda y de la crianza, a ello se suman los elevados costos de los tratamientos de infertilidad, así como la desigualdad en las labores de cuidado. También pesan las preocupaciones frente al cambio climático, la inestabilidad económica y los conflictos mundiales.

Son estas causas estructurales —y no el aborto legal— las que deben orientar una política pública seria para responder a los desafíos demográficos: el desarrollo de empleos dignos, viviendas asequibles, sistemas de cuidado, servicios universales de salud reproductiva, y medidas de igualdad de género que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, eliminen las barreras a la participación laboral de las mujeres y garanticen condiciones equitativas en todos los ámbitos de la vida social y económica.

Lo que corresponde impulsar no es la restricción de derechos, sino una agenda de justicia social e igualdad. Y en esa agenda, el acceso a un aborto seguro y legal también tiene un lugar indispensable.

Lieta Vivaldi y Laura Dragnic

Abofem

Más sobre:natalidadabortohijos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Orellana afirma que Ejecutivo buscará revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Expresidente del CFA advierte que holguras fiscales hasta 2030 son “casi nulas”

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Ministra Orellana afirma que Ejecutivo buscará revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo
Chile

Ministra Orellana afirma que Ejecutivo buscará revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo

La Moneda se despliega en la frontera norte en medio de debate electoral por migración ilegal

Oficialismo ingresa acusación constitucional contra juez Ulloa y Suprema exige respeto recíproco entre poderes del Estado

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
El Deportivo

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México

Del retiro a una medalla de plata en el Mundial de Halterofilia: Arley Méndez renace con una gran actuación en Noruega

España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada
Mundo

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?