Cuando la orden de evacuar no es el problema

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente evacuación por amenaza de tsunami mostró que en Chile aún confundimos “decisión correcta” con “gestión adecuada”. Evacuar fue, a la luz de la información disponible, una decisión correcta. Pero hacerlo bien no es solo emitir una orden, sino hacerse cargo de todo lo que implica: información clara, respaldo logístico, puntos seguros con condiciones mínimas de acogida y refugio, así como un sistema que acompañe a las personas, gestione la incertidumbre y lidere un proceso complejo.

A 15 años del 27F, seguimos sin una política fuerte de preparación comunitaria y tampoco existen protocolos claros para guiar evacuaciones prolongadas. En esta ocasión, el mensaje por celular fue el centro de la estrategia: una herramienta en una caja de herramientas bastante vacía, como si alertar fuera lo mismo que proteger. La alerta duró más de 36 horas, sin soporte básico ni una estrategia multicanal efectiva para quienes debieron permanecer en zonas de resguardo.

La polémica surgió donde no debiera: en la orden de evacuar. La comunidad afectada ha cuestionado lo incuestionable, no por la evacuación misma, sino por la forma en que fue gestionada. Desde la comodidad del hogar, algunos celebran que “todo funcionó” solo porque no hubo víctimas. Pero cada emergencia también pone en juego la confianza para la próxima vez.

El Presidente dijo que “más vale pecar de exceso de precaución”. Pero aquí no hubo tal pecado: hubo ausencia de gestión e inteligencia institucional. Esa carencia, lejos de ser técnica, es estructural y, si no se corrige, será el mayor riesgo futuro.

Michel De L’Herbe

Consultor en Emergency Management