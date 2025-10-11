Dedicación ministerial

Santiago 1 de agosto 2025. La ministra de vocera de gobierno junto al ministro del Interior realizan punto de prensa por la situación en la mina el teniente. Javier Salvo/Aton Chile

EÑOR DIRECTOR:

Cuando se observa que el Presidente de la República y varios de sus ministros se involucran en el debate electoral, criticando al candidato presidencial opositor que lidera en las encuestas, cabe preguntarse si el gabinete está orquestadamente en modo campaña o bien alguno de sus miembros aún está dedicado genuinamente a sus funciones ministeriales.

Francisco Orrego Bauzá