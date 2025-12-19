Desafío de la educación

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile estudiar en la educación superior sigue siendo una de las mayores herramientas de movilidad social —los titulados ganan en promedio 2,3 veces más—, pero el relato público insiste en que “el título no paga”.

El problema no es estudiar, sino que estudiar es largo, caro y desconectado del mercado laboral. Necesitamos competencias reales, programas pertinentes y trayectorias flexibles que preparen para trabajos concretos.

Reducir desigualdad y aumentar productividad exige mover el foco desde el acceso al impacto. En ese contexto, uno de los desafíos centrales del futuro gobierno será asegurar que estudiar vuelva a ser una decisión que rinda frutos reales para las personas y para el país.

María José Gutiérrez

Directora ejecutiva Grupo Enovus