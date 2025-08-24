SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Desempleo profesional y valor de la educación

Por 
Cartas al director
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo con un reciente estudio, la tasa de desocupación para personas con educación superior completa alcanzó un 8,1% en el trimestre marzo-mayo de 2025. Aunque elevada —excluyendo el período anómalo de la pandemia— sigue siendo menor que la de quienes no cuentan con estudios superiores.

Es simplista culpar a las instituciones de educación superior por esto. Chile tiene hoy una fuerza laboral más educada que nunca: si en 2010 solo un 22,4% de la población ocupada tenía estudios superiores completos, en 2025 esa proporción llega al 41,5%. Este avance, positivo para el país, se enfrenta a un mercado laboral que no ha generado suficientes oportunidades para absorber este creciente capital humano.

La educación superior sigue siendo el principal motor de movilidad social. Renunciar a ella sería un error histórico. La respuesta no está en desvalorizar los títulos profesionales, sino en fortalecer la pertinencia de la formación, la empleabilidad y la conexión con las demandas productivas del país.

En esta tarea, las universidades han intensificado sus esfuerzos con programas de empleabilidad, redes de egresados, formación continua y actividades de vinculación. Ejemplo de ello es la 5ta Feria Laboral de la red de talentos CUP, que comenzó esta semana, que conecta a miles de jóvenes con el mundo del trabajo y muestra un camino concreto: tender más y mejores puentes entre la academia y el sector productivo.

El conocimiento sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para construir un futuro con más oportunidades. Frente al llamado “desempleo ilustrado”, la respuesta no es menos educación, sino una más conectada con los desafíos del país, junto con un crecimiento económico capaz de generar un mercado laboral robusto que valore y aproveche el talento de una fuerza de trabajo cada vez más preparada.

Santiago González Larraín

Rector U. Central y Presidente CUP

Más sobre:DesempleoEducación superior

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala
Chile

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

PS responde a Mulet y defiende acuerdo unitario de listas parlamentarias del oficialismo

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

El día después de Marcel
Negocios

El día después de Marcel

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

20 mil hinchas, show de luces y lienzos: los detalles de la multitudinaria inauguración del Claro Arena
El Deportivo

20 mil hinchas, show de luces y lienzos: los detalles de la multitudinaria inauguración del Claro Arena

La casa nueva le trae suerte a los cruzados: la UC inaugura el Claro Arena con una victoria

¿Quién otro? Zampedri agiganta su leyenda en la UC y anota el gol inaugural del Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos
Mundo

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo